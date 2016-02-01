Gionee Steel 2

Gionee Steel 2
316
4000 mAh
8 MP
5.0"
Gionee Steel 2
Gionee Steel 2
Gionee Steel 2 Özellikleri

Gionee firmasının orta seviye kullanıcıları için ürettiği yeni Gionee Steel 2, kaliteli özellikleri ve şık tasarımıyla ön plana çıkmaya hazırlanıyor. 5 inç büyüklük, HD çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranı, 294 PPI piksel yoğunluğu sunmaktadır.

Her biri 1.25 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip olan cihazda, 3 GB RAM ve isteğe göre 16 ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

8 MP çözünürlüğe sahip, oto odaklama ve LED flaş özelliğiyle arka kamerası, 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla fotoğraf çekimine fırsat tanıyan Gionee Steel 2, hafızanın yetersiz kaldığı durumlarda 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğini sunmaktadır. 4000 mAh gücündeki bataryasıyla da, 2 gün rahat kullanım fırsatı sunuyor.
Tasarım
Gionee Steel 2
3.5 (2 oy)

Boyutları 144.3 x 70.5 x 8.6 mm
Ağırlığı 160 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.7%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Jazz Altın, Altın siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.25 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 527 Saat
Konuşma Süresi 45 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Gionee Steel 2 Fiyatı 1100 ₺
Editör Puanı 77
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee Steel 2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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