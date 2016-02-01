|Gionee Steel 2 Özellikleri
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Gionee firmasının orta seviye kullanıcıları için ürettiği yeni Gionee Steel 2, kaliteli özellikleri ve şık tasarımıyla ön plana çıkmaya hazırlanıyor. 5 inç büyüklük, HD çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranı, 294 PPI piksel yoğunluğu sunmaktadır.
Her biri 1.25 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip olan cihazda, 3 GB RAM ve isteğe göre 16 ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor.
8 MP çözünürlüğe sahip, oto odaklama ve LED flaş özelliğiyle arka kamerası, 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla fotoğraf çekimine fırsat tanıyan Gionee Steel 2, hafızanın yetersiz kaldığı durumlarda 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğini sunmaktadır. 4000 mAh gücündeki bataryasıyla da, 2 gün rahat kullanım fırsatı sunuyor.
| Tasarım
|Boyutları
|144.3 x 70.5 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.7%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Jazz Altın, Altın siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|İşlemci
|1.25 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|527 Saat
|Konuşma Süresi
|45 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Gionee Steel 2 Fiyatı
|1100 ₺
|Editör Puanı
|77
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee Steel 2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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