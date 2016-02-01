Gionee Steel 2 Özellikleri

Gionee firmasının orta seviye kullanıcıları için ürettiği yeni Gionee Steel 2, kaliteli özellikleri ve şık tasarımıyla ön plana çıkmaya hazırlanıyor. 5 inç büyüklük, HD çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranı, 294 PPI piksel yoğunluğu sunmaktadır.

Her biri 1.25 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip olan cihazda, 3 GB RAM ve isteğe göre 16 ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

8 MP çözünürlüğe sahip, oto odaklama ve LED flaş özelliğiyle arka kamerası, 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla fotoğraf çekimine fırsat tanıyan Gionee Steel 2, hafızanın yetersiz kaldığı durumlarda 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğini sunmaktadır. 4000 mAh gücündeki bataryasıyla da, 2 gün rahat kullanım fırsatı sunuyor.