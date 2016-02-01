Gionee W909

Gionee W909
241
2530 mAh
16 MP
4.2"
Gionee W909
Gionee W909
Gionee W909
Gionee W909
Gionee W909 Özellikleri

Bir zamanların efsane kasasını yenileyerek kullanıcılara sunan Çinli Gionee şirketi, W909 modeliyle fark yaratmayı planlıyor. Açılır çift ekranıyla eşsiz bir görüntü sergileyen cihaz, hem dokunmatik, hem tuşlu kullanım için uygun.

2 adet 4.2 inç büyüklüğünde, HD çözünürlük ve IPS LCD teknolojisi sunan ekrana sahip olan cihazda, MediaTek tarafından geliştirilen orta seviye cihazlar için olan Helio P10 işlemcisi yer alıyor. Cihazın büyük kısmı metal olmasına karşın, arka kapak da deri kullanıma yer verilmiş. 4 GB boyutunda RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihaz, microSD yardımıyla 128 GB ‘a kadar yükseltilebilir hafızaya sahip.

16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla oldukça kaliteli fotoğraflar sunarken; 2530 mAh gücündeki bataryasıyla da, uzun kullanımlara fırsat veriyor.
Tasarım
Gionee W909
3.3 (3 oy)

Boyutları 124.1 x 62.8 x 16.5 mm
Ağırlığı 207 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 62.4%
Ekran Hacmi 48.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 350 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Rose Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.530 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 75
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee W909 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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