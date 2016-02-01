Gionee W909 Özellikleri

Bir zamanların efsane kasasını yenileyerek kullanıcılara sunan Çinli Gionee şirketi, W909 modeliyle fark yaratmayı planlıyor. Açılır çift ekranıyla eşsiz bir görüntü sergileyen cihaz, hem dokunmatik, hem tuşlu kullanım için uygun. 2 adet 4.2 inç büyüklüğünde, HD çözünürlük ve IPS LCD teknolojisi sunan ekrana sahip olan cihazda, MediaTek tarafından geliştirilen orta seviye cihazlar için olan Helio P10 işlemcisi yer alıyor. Cihazın büyük kısmı metal olmasına karşın, arka kapak da deri kullanıma yer verilmiş. 4 GB boyutunda RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihaz, microSD yardımıyla 128 GB ‘a kadar yükseltilebilir hafızaya sahip. 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla oldukça kaliteli fotoğraflar sunarken; 2530 mAh gücündeki bataryasıyla da, uzun kullanımlara fırsat veriyor.