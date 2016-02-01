|Gionee W909 Özellikleri
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Bir zamanların efsane kasasını yenileyerek kullanıcılara sunan Çinli Gionee şirketi, W909 modeliyle fark yaratmayı planlıyor. Açılır çift ekranıyla eşsiz bir görüntü sergileyen cihaz, hem dokunmatik, hem tuşlu kullanım için uygun.
2 adet 4.2 inç büyüklüğünde, HD çözünürlük ve IPS LCD teknolojisi sunan ekrana sahip olan cihazda, MediaTek tarafından geliştirilen orta seviye cihazlar için olan Helio P10 işlemcisi yer alıyor. Cihazın büyük kısmı metal olmasına karşın, arka kapak da deri kullanıma yer verilmiş. 4 GB boyutunda RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihaz, microSD yardımıyla 128 GB ‘a kadar yükseltilebilir hafızaya sahip.
16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla oldukça kaliteli fotoğraflar sunarken; 2530 mAh gücündeki bataryasıyla da, uzun kullanımlara fırsat veriyor.
| Tasarım
|Boyutları
|124.1 x 62.8 x 16.5 mm
|Ağırlığı
|207 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|62.4%
|Ekran Hacmi
|48.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|350 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Rose Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.530 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75
|Çıkış Tarihi
|22 Haziran 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee W909 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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