Gionee X1s Özellikleri

Gionee X1s akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee X1s, 1.5GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak, Gionee X1s arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera ile öne çıkıyor.

Gionee X1s, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 150.40 x 73.50 x 8.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ebatlarında ve 166 gram ağırlığındadır.

Gionee X1s, Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi sensörü ve Jiroskop’u içerir.