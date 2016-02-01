Google Pixel 2 XL Özellikleri

Google Pixel 2 XL akıllı telefon Ekim 2017’de tanıtıldı. Telefon, inç başına 538 piksel PPI’da 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Google Pixel 2 XL, 1.9GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte gelecek. Telefon, arttırılamayan 64GB’lık dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Google Pixel 2 XL arka tarafta 12,3 megapiksel kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor. Normal model ile aynı kamerayı tercih etmiş. Google Pixel 2 XL, Android 8.0.0’ı çalıştırıyor ve 3520mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 157.90 x 76.70 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 175 gram ağırlığındadır. Google Pixel 2 XL, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) kart kullanan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunuyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parma izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.