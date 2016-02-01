Google Pixel 2 XL

Google Pixel 2 XL
182
3520 mAh
12.3 MP
6"
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL Özellikleri

Google Pixel 2 XL akıllı telefon Ekim 2017’de tanıtıldı. Telefon, inç başına 538 piksel PPI’da 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Google Pixel 2 XL, 1.9GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte gelecek. Telefon, arttırılamayan 64GB’lık dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Google Pixel 2 XL arka tarafta 12,3 megapiksel kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor. Normal model ile aynı kamerayı tercih etmiş.

Google Pixel 2 XL, Android 8.0.0’ı çalıştırıyor ve 3520mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 157.90 x 76.70 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 175 gram ağırlığındadır.

Google Pixel 2 XL, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) kart kullanan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunuyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parma izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
Tasarım
Google Pixel 2 XL
4.8 (4 oy)

Boyutları 157.9 x 76.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 175 gr
Ekran Türü P-OLED
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.4%
Ekran Hacmi 92.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 538 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Quite Black, Very Silver, Really Blue
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP67
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12.3 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.520 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Google Pixel 2 XL Fiyatı 900 €
Editör Puanı 81.5
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Google Pixel 2 XL Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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