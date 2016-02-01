|Google Pixel 2 XL Özellikleri
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Google Pixel 2 XL akıllı telefon Ekim 2017’de tanıtıldı. Telefon, inç başına 538 piksel PPI’da 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Google Pixel 2 XL, 1.9GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte gelecek. Telefon, arttırılamayan 64GB’lık dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Google Pixel 2 XL arka tarafta 12,3 megapiksel kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor. Normal model ile aynı kamerayı tercih etmiş.
Google Pixel 2 XL, Android 8.0.0’ı çalıştırıyor ve 3520mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 157.90 x 76.70 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 175 gram ağırlığındadır.
Google Pixel 2 XL, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) kart kullanan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunuyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parma izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|157.9 x 76.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|175 gr
|Ekran Türü
|P-OLED
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.4%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|538 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Quite Black, Very Silver, Really Blue
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP67
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12.3 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.520 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Google Pixel 2 XL Fiyatı
|900 €
|Editör Puanı
|81.5
|Çıkış Tarihi
|15 Ekim 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Google Pixel 2 XL Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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