Google Pixel 2

Google Pixel 2
165
2700 mAh
12.3 MP
5"
Google Pixel 2
Google Pixel 2
Google Pixel 2
Google Pixel 2
Google Pixel 2
Google Pixel 2
Google Pixel 2
Google Pixel 2 Özellikleri

Google Pixel 2 akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Google Pixel 2, 1.9 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Google Pixel 2, arkada 12.3 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera içeriyor.

Google Pixel 2, Android 8.0.0’ı çalıştırıyor ve 2700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 145.70 x 69.70 x 7.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Google Pixel 2, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) kullanan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunuyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop, Parmak izi sensörü ve Barometre bulunur.
Tasarım
Google Pixel 2
4.5 (2 oy)

Boyutları 145.7 x 69.7 x 7.8 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.9%
Ekran Hacmi 92.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Kinda Blue, Just Black, Açıkça Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP67
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12.3 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.700 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Google Pixel 2 Fiyatı 700 €
Editör Puanı 80.25
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Google Pixel 2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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