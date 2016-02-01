|Google Pixel 2 Özellikleri
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Google Pixel 2 akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Google Pixel 2, 1.9 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Google Pixel 2, arkada 12.3 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera içeriyor.
Google Pixel 2, Android 8.0.0’ı çalıştırıyor ve 2700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 145.70 x 69.70 x 7.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.
Google Pixel 2, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) kullanan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunuyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop, Parmak izi sensörü ve Barometre bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|145.7 x 69.7 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.9%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kinda Blue, Just Black, Açıkça Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP67
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12.3 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.700 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Google Pixel 2 Fiyatı
|700 €
|Editör Puanı
|80.25
|Çıkış Tarihi
|15 Ekim 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Google Pixel 2 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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