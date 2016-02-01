Google Pixel 2 Özellikleri

Google Pixel 2 akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Google Pixel 2, 1.9 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Google Pixel 2, arkada 12.3 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera içeriyor. Google Pixel 2, Android 8.0.0’ı çalıştırıyor ve 2700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 145.70 x 69.70 x 7.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır. Google Pixel 2, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) kullanan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunuyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop, Parmak izi sensörü ve Barometre bulunur.