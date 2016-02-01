Google Pixel XL

Google Pixel XL
211
3450 mAh
12.3 MP
5.5"
Google Pixel XL
Google Pixel XL
Google Pixel XL
Google Pixel XL
Google Pixel XL
Google Pixel XL Özellikleri

Google’ın 2016 yılında ürettirdiği cihazı olan Google Pixel XL, öncesi Nexus serileriyle bağlar taşıyor. Bunun yanı sıra, üretici firma olan HTC‘nin HTC 10 cihazının da temel alındığı biliniyor. Oldukça şık bir dış görünüşe sahip olan cihazda, 5.5 inç büyüklüğünde Quad HD ve Gorilla Glass 4 kırılmaz ekran yer almaktadır.

Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisinin kullanıldığı cihaz, aynı zamanda Adreno 530 grafik işlem birimiyle de dikkat çekiyor. 4 GB RAM ve 32 veya 128 GB olmak üzere tercih edilebilecek dahili kapasiteye sahip olan cihaz, 12.3 MP arka, 8 MP ön kameraya sahip.

Oldukça şık ve kullanışlı bir kasaya da sahip olmasıyla ön plana çıkan cihaz, etkileyici özelliklere sahip.. Son olarak 3450 mAh bataryasıyla da uzun pil ömrü sunması sayesinde, kullanıcıların tercihi olabilir.
Tasarım
Google Pixel XL
4 (2 oy)

Boyutları 154.7 x 75.7 x 8.6 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
1/3.2" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12.3 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.450 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 552 Saat
Konuşma Süresi 32 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Google Pixel XL Fiyatı 880 €
Editör Puanı 80.75
Çıkış Tarihi 04 Ekim 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Google Pixel XL Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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