|Google Pixel XL Özellikleri
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Google’ın 2016 yılında ürettirdiği cihazı olan Google Pixel XL, öncesi Nexus serileriyle bağlar taşıyor. Bunun yanı sıra, üretici firma olan HTC‘nin HTC 10 cihazının da temel alındığı biliniyor. Oldukça şık bir dış görünüşe sahip olan cihazda, 5.5 inç büyüklüğünde Quad HD ve Gorilla Glass 4 kırılmaz ekran yer almaktadır.
Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisinin kullanıldığı cihaz, aynı zamanda Adreno 530 grafik işlem birimiyle de dikkat çekiyor. 4 GB RAM ve 32 veya 128 GB olmak üzere tercih edilebilecek dahili kapasiteye sahip olan cihaz, 12.3 MP arka, 8 MP ön kameraya sahip.
Oldukça şık ve kullanışlı bir kasaya da sahip olmasıyla ön plana çıkan cihaz, etkileyici özelliklere sahip.. Son olarak 3450 mAh bataryasıyla da uzun pil ömrü sunması sayesinde, kullanıcıların tercihi olabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|154.7 x 75.7 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|1.4µm Piksel
1/3.2" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12.3 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.450 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|552 Saat
|Konuşma Süresi
|32 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Google Pixel XL Fiyatı
|880 €
|Editör Puanı
|80.75
|Çıkış Tarihi
|04 Ekim 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Google Pixel XL Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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