Google Pixel XL Özellikleri

Google’ın 2016 yılında ürettirdiği cihazı olan Google Pixel XL, öncesi Nexus serileriyle bağlar taşıyor. Bunun yanı sıra, üretici firma olan HTC‘nin HTC 10 cihazının da temel alındığı biliniyor. Oldukça şık bir dış görünüşe sahip olan cihazda, 5.5 inç büyüklüğünde Quad HD ve Gorilla Glass 4 kırılmaz ekran yer almaktadır.

Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisinin kullanıldığı cihaz, aynı zamanda Adreno 530 grafik işlem birimiyle de dikkat çekiyor. 4 GB RAM ve 32 veya 128 GB olmak üzere tercih edilebilecek dahili kapasiteye sahip olan cihaz, 12.3 MP arka, 8 MP ön kameraya sahip.

Oldukça şık ve kullanışlı bir kasaya da sahip olmasıyla ön plana çıkan cihaz, etkileyici özelliklere sahip.. Son olarak 3450 mAh bataryasıyla da uzun pil ömrü sunması sayesinde, kullanıcıların tercihi olabilir.