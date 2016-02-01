|Google Pixel Özellikleri
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Google’ın yeni dönem akıllı telefonu olan Google Pixel ile Nexus markası tarihe gömüldü. Üretimi HTC tarafından yapılan ve iki farklı telefondan birisi olan Pixel, birkaç özelliğiyle Pixel XL ‘den ayrılıyor. İlk olarak 5 inçlik Full HD ekran boyutuna ve özelliğine sahip olan cihaz, AMOLED panele sahip.
Pixel XL’de olduğu gibi Snapdragon 821 işlemciye sahip olan cihazda, 4 GB RAM ve tercihe göre 32 GB veya 128 GB dahili kapasite fırsatları bulunuyor. 12 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken cihaz, Android’in son sürümüyle piyasaya çıktı.
Aynı zamanda 2770 mAh batarya gücüne sahip olan cihaz, özellikleri ve boyutuna göre normal bir pil ömrü sunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|143.8 x 69.5 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.0%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Siyah, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|1.4µm Piksel
1/3.2" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12.3 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.770 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|456 Saat
|Konuşma Süresi
|26 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Google Pixel Fiyatı
|770 €
|Editör Puanı
|76.75
|Çıkış Tarihi
|04 Ekim 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Google Pixel Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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