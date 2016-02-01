Google Pixel Özellikleri

Google’ın yeni dönem akıllı telefonu olan Google Pixel ile Nexus markası tarihe gömüldü. Üretimi HTC tarafından yapılan ve iki farklı telefondan birisi olan Pixel, birkaç özelliğiyle Pixel XL ‘den ayrılıyor. İlk olarak 5 inçlik Full HD ekran boyutuna ve özelliğine sahip olan cihaz, AMOLED panele sahip.

Pixel XL’de olduğu gibi Snapdragon 821 işlemciye sahip olan cihazda, 4 GB RAM ve tercihe göre 32 GB veya 128 GB dahili kapasite fırsatları bulunuyor. 12 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken cihaz, Android’in son sürümüyle piyasaya çıktı.

Aynı zamanda 2770 mAh batarya gücüne sahip olan cihaz, özellikleri ve boyutuna göre normal bir pil ömrü sunmaktadır.