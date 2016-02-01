Google Pixel

Google Pixel
349
2770 mAh
12.3 MP
5.0"
Google Pixel
Google Pixel
Google Pixel
Google Pixel
Google Pixel
Google Pixel
Google Pixel
Google Pixel Özellikleri

Google’ın yeni dönem akıllı telefonu olan Google Pixel ile Nexus markası tarihe gömüldü. Üretimi HTC tarafından yapılan ve iki farklı telefondan birisi olan Pixel, birkaç özelliğiyle Pixel XL ‘den ayrılıyor. İlk olarak 5 inçlik Full HD ekran boyutuna ve özelliğine sahip olan cihaz, AMOLED panele sahip.

Pixel XL’de olduğu gibi Snapdragon 821 işlemciye sahip olan cihazda, 4 GB RAM ve tercihe göre 32 GB veya 128 GB dahili kapasite fırsatları bulunuyor. 12 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken cihaz, Android’in son sürümüyle piyasaya çıktı.

Aynı zamanda 2770 mAh batarya gücüne sahip olan cihaz, özellikleri ve boyutuna göre normal bir pil ömrü sunmaktadır.
Tasarım
Google Pixel
2.5 (2 oy)

Boyutları 143.8 x 69.5 x 8.6 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.0%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mavi, Siyah, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
1/3.2" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12.3 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.770 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 456 Saat
Konuşma Süresi 26 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Google Pixel Fiyatı 770 €
Editör Puanı 76.75
Çıkış Tarihi 04 Ekim 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Google Pixel Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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