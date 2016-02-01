HTC Desire 650 Özellikleri

HTC’nin giriş seviyesinden, en üst seviyeye kadar birçok model ürettiğini biliyoruz. Giriş seviyesi için ürettiği yeni HTC Desire 650, sonunda duyuruldu. 5 inç büyüklüğünde 720p çözünürlüğe sahip bir ekran bulunan cihazda, Qualcomm Snapdragon işlemcisi kullanılacak. 2 GB RAM içeren cihazda, ayrıca 16 GB dahili hafıza yer alıyor. Eğer hafıza konusunda korkularınız varsa; 2 TB’a kadar yükseltilebilen bir hafıza deneyimi sunacağını bilmeniz, mutluluk verecektir. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda, 2200 mAh bataryaya yer verilmiş. Hi-Res Audio desteğine de sahip olan cihaz; tasarım konusunda da oldukça şık. Son olarak, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.