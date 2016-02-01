HTC Desire 650

HTC Desire 650
306
2200 mAh
13 MP
5.0"
HTC Desire 650
HTC Desire 650
HTC Desire 650
HTC Desire 650
HTC Desire 650 Özellikleri

HTC’nin giriş seviyesinden, en üst seviyeye kadar birçok model ürettiğini biliyoruz. Giriş seviyesi için ürettiği yeni HTC Desire 650, sonunda duyuruldu.

5 inç büyüklüğünde 720p çözünürlüğe sahip bir ekran bulunan cihazda, Qualcomm Snapdragon işlemcisi kullanılacak. 2 GB RAM içeren cihazda, ayrıca 16 GB dahili hafıza yer alıyor. Eğer hafıza konusunda korkularınız varsa; 2 TB’a kadar yükseltilebilen bir hafıza deneyimi sunacağını bilmeniz, mutluluk verecektir.

13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda, 2200 mAh bataryaya yer verilmiş. Hi-Res Audio desteğine de sahip olan cihaz; tasarım konusunda da oldukça şık. Son olarak, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.
Tasarım
HTC Desire 650
4 (2 oy)

Boyutları 146.9 x 70.9 x 8.4 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.2%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Koyu Mavi, beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 405
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 684 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC Desire 650 Fiyatı 200 €
Editör Puanı 66
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC Desire 650 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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