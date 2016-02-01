|HTC Desire 650 Özellikleri
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HTC’nin giriş seviyesinden, en üst seviyeye kadar birçok model ürettiğini biliyoruz. Giriş seviyesi için ürettiği yeni HTC Desire 650, sonunda duyuruldu.
5 inç büyüklüğünde 720p çözünürlüğe sahip bir ekran bulunan cihazda, Qualcomm Snapdragon işlemcisi kullanılacak. 2 GB RAM içeren cihazda, ayrıca 16 GB dahili hafıza yer alıyor. Eğer hafıza konusunda korkularınız varsa; 2 TB’a kadar yükseltilebilen bir hafıza deneyimi sunacağını bilmeniz, mutluluk verecektir.
13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda, 2200 mAh bataryaya yer verilmiş. Hi-Res Audio desteğine de sahip olan cihaz; tasarım konusunda da oldukça şık. Son olarak, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.
| Tasarım
|Boyutları
|146.9 x 70.9 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.2%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Koyu Mavi, beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.8
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon
|İşlemci
|1.6 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|684 Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|HTC Desire 650 Fiyatı
|200 €
|Editör Puanı
|66
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|HTC Desire 650 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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