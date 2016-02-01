HTC U Play Özellikleri

HTC firması, yeni U serisiyle, her segmente uygun akıllı telefon üretmeyi planlıyor. Bu serinin orta seviye cihazı olan HTC U Play, şık tasarımı ve kullanışlı yapısıyla ön plana çıkıyor. 5.2 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranında, 424 PPI piksel yoğunluğu yer almaktadır. 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 3 GB boyutunda RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi yer almaktadır. Arka tarafında 16 MP çözünürlükte LED flaş özelliğine sahip olan kamera yer alırken; ön tarafında yine 16 MP çözünürlükte kamera bulunmaktadır. Çift SIM kart özelliği, LTE desteği ve parmak izi okuyucusuna da sahip olan HTC U Play, 2500 mAh gücünde bataryayla geliyor.