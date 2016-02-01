|HTC U Play Özellikleri
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HTC firması, yeni U serisiyle, her segmente uygun akıllı telefon üretmeyi planlıyor. Bu serinin orta seviye cihazı olan HTC U Play, şık tasarımı ve kullanışlı yapısıyla ön plana çıkıyor.
5.2 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranında, 424 PPI piksel yoğunluğu yer almaktadır. 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 3 GB boyutunda RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi yer almaktadır.
Arka tarafında 16 MP çözünürlükte LED flaş özelliğine sahip olan kamera yer alırken; ön tarafında yine 16 MP çözünürlükte kamera bulunmaktadır. Çift SIM kart özelliği, LTE desteği ve parmak izi okuyucusuna da sahip olan HTC U Play, 2500 mAh gücünde bataryayla geliyor.
| Tasarım
|Boyutları
|146 x 72.9 x 8 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|Super LCD2
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.7%
|Ekran Hacmi
|73.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|428 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
Auto HDR
27mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|427 Saat
|Konuşma Süresi
|15 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|HTC U Play Fiyatı
|2600 ₺
|Editör Puanı
|81
|Çıkış Tarihi
|23 Şubat 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|HTC U Play Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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