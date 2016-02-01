HTC U Play

HTC U Play
196
2500 mAh
16 MP
5.2"
HTC U Play
HTC U Play
HTC U Play
HTC U Play
HTC U Play
HTC U Play
HTC U Play
HTC U Play Özellikleri

HTC firması, yeni U serisiyle, her segmente uygun akıllı telefon üretmeyi planlıyor. Bu serinin orta seviye cihazı olan HTC U Play, şık tasarımı ve kullanışlı yapısıyla ön plana çıkıyor.

5.2 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranında, 424 PPI piksel yoğunluğu yer almaktadır. 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 3 GB boyutunda RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi yer almaktadır.

Arka tarafında 16 MP çözünürlükte LED flaş özelliğine sahip olan kamera yer alırken; ön tarafında yine 16 MP çözünürlükte kamera bulunmaktadır. Çift SIM kart özelliği, LTE desteği ve parmak izi okuyucusuna da sahip olan HTC U Play, 2500 mAh gücünde bataryayla geliyor.
Tasarım
HTC U Play
4 (2 oy)

Boyutları 146 x 72.9 x 8 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü Super LCD2
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.7%
Ekran Hacmi 73.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
Auto HDR
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 427 Saat
Konuşma Süresi 15 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
HTC U Play Fiyatı 2600 ₺
Editör Puanı 81
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC U Play Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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