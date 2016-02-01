HTC U Ultra Özellikleri

HTC firmasının yeni çıkacak olan üst düzey akıllı telefonu HTC U Ultra, resmiyet kazandı. 6 inçlik boyuta sahip olan, QHD çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan bir ekranla geliyor. Aynı zamanda, 490 PPI piksel yoğunluğu yer alan ekranı, Corning Gorilla Glass teknolojisiyle güçlendirilmiş. 4 çekirdek 2.45 GHz hızında, 4 çekirdek ise; 1.9 GHz hızında çalışan toplamda 8 çekirdekli Kyro işlemcisinden gücünü alan cihazda, Adreno 540 grafik işlemcisi bulunmaktadır. Arka tarafında çift kamera bulunan cihazda, 24 MP ve 13 MP çözünürlükte ve çift LED özelliğine sahip kamera yer alırken; öz çekimler için, 16 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan HTC U Ultra, 4000 mAh gücünde dev bir bataryaya sahip olmasıyla da, uzun süre kullanıma fırsat tanımaktadır.