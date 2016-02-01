HTC U Ultra

HTC U Ultra
491
3000 mAh
12 MP
5.7"
HTC U Ultra
HTC U Ultra
HTC U Ultra
HTC U Ultra
HTC U Ultra
HTC U Ultra
HTC U Ultra
HTC U Ultra Özellikleri

HTC firmasının yeni çıkacak olan üst düzey akıllı telefonu HTC U Ultra, resmiyet kazandı. 6 inçlik boyuta sahip olan, QHD çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan bir ekranla geliyor.

Aynı zamanda, 490 PPI piksel yoğunluğu yer alan ekranı, Corning Gorilla Glass teknolojisiyle güçlendirilmiş. 4 çekirdek 2.45 GHz hızında, 4 çekirdek ise; 1.9 GHz hızında çalışan toplamda 8 çekirdekli Kyro işlemcisinden gücünü alan cihazda, Adreno 540 grafik işlemcisi bulunmaktadır.

Arka tarafında çift kamera bulunan cihazda, 24 MP ve 13 MP çözünürlükte ve çift LED özelliğine sahip kamera yer alırken; öz çekimler için, 16 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan HTC U Ultra, 4000 mAh gücünde dev bir bataryaya sahip olmasıyla da, uzun süre kullanıma fırsat tanımaktadır.
Tasarım
HTC U Ultra
4 (3 oy)

Boyutları 162.4 x 79.8 x 8 mm
Ağırlığı 170 gr
Ekran Türü Super LCD5
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1%
Ekran Hacmi 90.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 312 Saat
Konuşma Süresi 26 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
HTC U Ultra Fiyatı 4000 ₺
Editör Puanı 84.25
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
HTC U Ultra Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here