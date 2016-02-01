|HTC U Ultra Özellikleri
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HTC firmasının yeni çıkacak olan üst düzey akıllı telefonu HTC U Ultra, resmiyet kazandı. 6 inçlik boyuta sahip olan, QHD çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan bir ekranla geliyor.
Aynı zamanda, 490 PPI piksel yoğunluğu yer alan ekranı, Corning Gorilla Glass teknolojisiyle güçlendirilmiş. 4 çekirdek 2.45 GHz hızında, 4 çekirdek ise; 1.9 GHz hızında çalışan toplamda 8 çekirdekli Kyro işlemcisinden gücünü alan cihazda, Adreno 540 grafik işlemcisi bulunmaktadır.
Arka tarafında çift kamera bulunan cihazda, 24 MP ve 13 MP çözünürlükte ve çift LED özelliğine sahip kamera yer alırken; öz çekimler için, 16 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan HTC U Ultra, 4000 mAh gücünde dev bir bataryaya sahip olmasıyla da, uzun süre kullanıma fırsat tanımaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|162.4 x 79.8 x 8 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|Ekran Türü
|Super LCD5
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.1%
|Ekran Hacmi
|90.3 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|515 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|312 Saat
|Konuşma Süresi
|26 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|HTC U Ultra Fiyatı
|4000 ₺
|Editör Puanı
|84.25
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|HTC U Ultra Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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