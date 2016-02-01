HTC U11 Plus Özellikleri

HTC U11 Plus akıllı telefonu 20 Kasım 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

HTC U11 Plus, 2.45GHz 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, 64GB dahili belleği, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletebiliyor. HTC U11 +, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

HTC U11 Plus, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 3930mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Cihaz 158.50 x 74.90 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 188 gram ağırlığında.

HTC U11 +, bir Micro-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanan bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.