HTC U11 Plus

HTC U11 Plus
457
3930 mAh
12 MP
6"
HTC U11 Plus
HTC U11 Plus
HTC U11 Plus
HTC U11 Plus Özellikleri

HTC U11 Plus akıllı telefonu 20 Kasım 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

HTC U11 Plus, 2.45GHz 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, 64GB dahili belleği, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletebiliyor. HTC U11 +, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

HTC U11 Plus, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 3930mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Cihaz 158.50 x 74.90 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 188 gram ağırlığında.

HTC U11 +, bir Micro-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanan bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
Tasarım
HTC U11 Plus
3.8 (4 oy)

Boyutları 158.5 x 74.9 x 8.5 mm
Ağırlığı 188 gr
Ekran Türü Super LCD5
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.0%
Ekran Hacmi 92.6 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 538 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şeffaf Siyah, Seramik Siyah, İnanılmaz Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.930 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 25 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
HTC U11 Plus Fiyatı 800 €
Editör Puanı 78.5
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
HTC U11 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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