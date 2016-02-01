HTC X10 Özellikleri

HTC’nin orta seviye kullanıcılar için yeni ürettiği HTC X10, çok yakında satılmaya başlanacak. 5.5 inç boyuta sahip olan SAmoled ekran özelliği ve Full HD çözünürlüğüyle dikkat çeken HTC X10, 401 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Bunun yanı sıra; her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemcisinden gücünü alan HTC X10’da, Mali-T860MP2 grafik işlemcisi yer almaktadır. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi sunan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği de yer almaktadır.

13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine toplayacak olan HTC X10, 3000 mAh gücünde bataryaya sahip. Parmak izi okuyucusu ve LTE desteğiyle de çekici kılınması beklenen HTC X10, orta seviyenin güçlü akıllı telefonlarından olmaya hazırlanıyor.