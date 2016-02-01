|HTC X10 Özellikleri
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HTC’nin orta seviye kullanıcılar için yeni ürettiği HTC X10, çok yakında satılmaya başlanacak. 5.5 inç boyuta sahip olan SAmoled ekran özelliği ve Full HD çözünürlüğüyle dikkat çeken HTC X10, 401 PPI piksel yoğunluğuna sahip.
Bunun yanı sıra; her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemcisinden gücünü alan HTC X10’da, Mali-T860MP2 grafik işlemcisi yer almaktadır. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi sunan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği de yer almaktadır.
13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine toplayacak olan HTC X10, 3000 mAh gücünde bataryaya sahip. Parmak izi okuyucusu ve LTE desteğiyle de çekici kılınması beklenen HTC X10, orta seviyenin güçlü akıllı telefonlarından olmaya hazırlanıyor.
| Tasarım
|Boyutları
|152.9 x 75.6 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|175 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
23mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|744 Saat
|Konuşma Süresi
|25 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|HTC X10 Fiyatı
|1900 ₺
|Editör Puanı
|83.75
|Çıkış Tarihi
|24 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|HTC X10 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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