HTC X10

HTC X10
278
4000 mAh
16 MP
5.5"
HTC X10
HTC X10
HTC X10
HTC X10
HTC X10 Özellikleri

HTC’nin orta seviye kullanıcılar için yeni ürettiği HTC X10, çok yakında satılmaya başlanacak. 5.5 inç boyuta sahip olan SAmoled ekran özelliği ve Full HD çözünürlüğüyle dikkat çeken HTC X10, 401 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Bunun yanı sıra; her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemcisinden gücünü alan HTC X10’da, Mali-T860MP2 grafik işlemcisi yer almaktadır. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi sunan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği de yer almaktadır.

13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine toplayacak olan HTC X10, 3000 mAh gücünde bataryaya sahip. Parmak izi okuyucusu ve LTE desteğiyle de çekici kılınması beklenen HTC X10, orta seviyenin güçlü akıllı telefonlarından olmaya hazırlanıyor.
Tasarım
HTC X10
4 (1 oy)

Boyutları 152.9 x 75.6 x 8.2 mm
Ağırlığı 175 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 744 Saat
Konuşma Süresi 25 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC X10 Fiyatı 1900 ₺
Editör Puanı 83.75
Çıkış Tarihi 24 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC X10 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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