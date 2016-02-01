|Huawei Mate 10 Lite Özellikleri
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Huawei Mate 10 Lite akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,90 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Huawei Mate 10 Lite, 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB’lık dahili depolama birimi içeriyor. Kameralar açısından Huawei Mate 10 Lite, arka tarafında 16 MP + 2 megapiksel çözünürlüklü çift ana kamera ve 13 + 2 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Huawei Mate 10 Lite, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3340mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.20 x 75.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 164 gram ağırlığındadır.
Huawei Mate 10 Lite, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|156.2 x 75 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|164 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.9"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.7%
|Ekran Hacmi
|89.8 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|409 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyaz, Mavi, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|13 MP
|2. Ön Kamera
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 659
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830 MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.340 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Huawei Mate 10 Lite Fiyatı
|380 €
|Editör Puanı
|79
|Çıkış Tarihi
|19 Ekim 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Mate 10 Lite Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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