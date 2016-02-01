Huawei Mate 10 Lite Özellikleri

Huawei Mate 10 Lite akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,90 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Huawei Mate 10 Lite, 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB’lık dahili depolama birimi içeriyor. Kameralar açısından Huawei Mate 10 Lite, arka tarafında 16 MP + 2 megapiksel çözünürlüklü çift ana kamera ve 13 + 2 megapiksel ön kamera kullanıyor. Huawei Mate 10 Lite, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3340mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.20 x 75.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 164 gram ağırlığındadır. Huawei Mate 10 Lite, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.