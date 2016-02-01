Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 10 Lite
1226
3340 mAh
16 MP
5.9"
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite Özellikleri

Huawei Mate 10 Lite akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,90 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Huawei Mate 10 Lite, 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB’lık dahili depolama birimi içeriyor. Kameralar açısından Huawei Mate 10 Lite, arka tarafında 16 MP + 2 megapiksel çözünürlüklü çift ana kamera ve 13 + 2 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Huawei Mate 10 Lite, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3340mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.20 x 75.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 164 gram ağırlığındadır.

Huawei Mate 10 Lite, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Huawei Mate 10 Lite
4 (7 oy)

Boyutları 156.2 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 164 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7%
Ekran Hacmi 89.8 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 409 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyaz, Mavi, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.340 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Huawei Mate 10 Lite Fiyatı 380 €
Editör Puanı 79
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Mate 10 Lite Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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