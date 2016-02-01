|Huawei Mate 10 Porsche Design Özellikleri
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Huawei Mate 10 Porsche Design akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 402 piksel PPI, 1080 ve 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Huawei Mate 10 Porsche Design, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 256GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar açısından Huawei Mate 10 Porsche Design, arka tarafında20 MP +12 megapiksel çözünürlükte çift ana kamera ve 8 megapiksel ön çekim yapıyor.
Huawei Mate 10 Porsche Design, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 154.20 x 74.50 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 178 gram ağırlığındadır.
Huawei Mate 10 Porsche Design, çift SIM kart destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|154.2 x 74.5 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|178 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.9%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Elmas Siyahı
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP67
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 970
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP12
|Dahili Hafıza
|256 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Huawei Mate 10 Porsche Design Fiyatı
|1400 €
|Editör Puanı
|87.75
|Çıkış Tarihi
|15 Kasım 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Mate 10 Porsche Design Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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