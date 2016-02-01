Huawei Mate 10 Porsche Design Özellikleri

Huawei Mate 10 Porsche Design akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 402 piksel PPI, 1080 ve 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Huawei Mate 10 Porsche Design, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 256GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar açısından Huawei Mate 10 Porsche Design, arka tarafında20 MP +12 megapiksel çözünürlükte çift ana kamera ve 8 megapiksel ön çekim yapıyor. Huawei Mate 10 Porsche Design, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 154.20 x 74.50 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 178 gram ağırlığındadır. Huawei Mate 10 Porsche Design, çift SIM kart destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.