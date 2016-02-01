Huawei Mate 10 Özellikleri

Huawei Mate 10 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, inç başına 499 piksele sahip bir PPI değerinde, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,90 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Mate 10, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Mate 10, arkadaki 20 megapiksel birincil kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Huawei Mate 10, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılamaz bir pil ile çalışıyor. 150.50 x 77.80 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 186 gram ağırlığındadır.

Huawei Mate 10 çift SIM kart destekli bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.