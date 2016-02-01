Huawei Mate 10

Huawei Mate 10
526
4000 mAh
20 MP
5.9"
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Özellikleri

Huawei Mate 10 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, inç başına 499 piksele sahip bir PPI değerinde, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,90 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Mate 10, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Mate 10, arkadaki 20 megapiksel birincil kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Huawei Mate 10, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılamaz bir pil ile çalışıyor. 150.50 x 77.80 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 186 gram ağırlığındadır.

Huawei Mate 10 çift SIM kart destekli bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
Tasarım
Huawei Mate 10
3.5 (4 oy)

Boyutları 150.5 x 77.8 x 8.2 mm
Ağırlığı 186 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 95.6%
Ekran Hacmi 95.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 499 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6
Diyafram (2. Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 970
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP12
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Huawei Mate 10 Fiyatı 590 €
Editör Puanı 84.5
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Mate 10 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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