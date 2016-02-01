|Huawei Mate 10 Özellikleri
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Huawei Mate 10 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, inç başına 499 piksele sahip bir PPI değerinde, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,90 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Huawei Mate 10, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Mate 10, arkadaki 20 megapiksel birincil kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Huawei Mate 10, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılamaz bir pil ile çalışıyor. 150.50 x 77.80 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 186 gram ağırlığındadır.
Huawei Mate 10 çift SIM kart destekli bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|150.5 x 77.8 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|186 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.9"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|95.6%
|Ekran Hacmi
|95.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|499 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 970
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP12
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Huawei Mate 10 Fiyatı
|590 €
|Editör Puanı
|84.5
|Çıkış Tarihi
|15 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Mate 10 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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