Huawei Mate 9 Pro Özellikleri

Huawei şirketinin amiral gemisi olan Huawei Mate 9 ‘un Pro versiyonu olan Huawemi Mate 9 Pro, üst model olarak sunuldu. 5.5 inç 2560x1440p çözünürlük, Quad HD teknolojisi ve kavisli ekran özelliğiyle sunulan Mate 9 Pro, Kirin 960 işlemciye sahip.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip iki varyasyonda üretilen cihaz, 20 MP ve 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera özellikleriyle de, kamera konusunda tatmin noktasına ulaşıyor diyebiliriz.

Bunların yanı sıra; parmak izi okuyucusuna da sahip olan cihaz, mükemmel özelliklere sahip.. Son olarak 4000 mAh bataryasıyla da, tüm özelliklerini destekler nitelikte olduğunu ispatlıyor.