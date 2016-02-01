|Huawei Mate 9 Pro Özellikleri
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Huawei şirketinin amiral gemisi olan Huawei Mate 9 ‘un Pro versiyonu olan Huawemi Mate 9 Pro, üst model olarak sunuldu. 5.5 inç 2560x1440p çözünürlük, Quad HD teknolojisi ve kavisli ekran özelliğiyle sunulan Mate 9 Pro, Kirin 960 işlemciye sahip.
4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip iki varyasyonda üretilen cihaz, 20 MP ve 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera özellikleriyle de, kamera konusunda tatmin noktasına ulaşıyor diyebiliriz.
Bunların yanı sıra; parmak izi okuyucusuna da sahip olan cihaz, mükemmel özelliklere sahip.. Son olarak 4000 mAh bataryasıyla da, tüm özelliklerini destekler nitelikte olduğunu ispatlıyor.
| Tasarım
|Boyutları
|152 x 75 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri, Ayışığı Gümüş, Şampanya Altın, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
2x Optik Zoom
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 960
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP8
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Huawei Mate 9 Pro Fiyatı
|700 €
|Editör Puanı
|90.5
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Huawei Mate 9 Pro Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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