Huawei Mate 9 Pro

Huawei Mate 9 Pro
1306
4000 mAh
20 MP
5.5"
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Pro Özellikleri

Huawei şirketinin amiral gemisi olan Huawei Mate 9 ‘un Pro versiyonu olan Huawemi Mate 9 Pro, üst model olarak sunuldu. 5.5 inç 2560x1440p çözünürlük, Quad HD teknolojisi ve kavisli ekran özelliğiyle sunulan Mate 9 Pro, Kirin 960 işlemciye sahip.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip iki varyasyonda üretilen cihaz, 20 MP ve 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera özellikleriyle de, kamera konusunda tatmin noktasına ulaşıyor diyebiliriz.

Bunların yanı sıra; parmak izi okuyucusuna da sahip olan cihaz, mükemmel özelliklere sahip.. Son olarak 4000 mAh bataryasıyla da, tüm özelliklerini destekler nitelikte olduğunu ispatlıyor.
Tasarım
Huawei Mate 9 Pro
4.3 (3 oy)

Boyutları 152 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri, Ayışığı Gümüş, Şampanya Altın, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
2x Optik Zoom
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 960
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Huawei Mate 9 Pro Fiyatı 700 €
Editör Puanı 90.5
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Huawei Mate 9 Pro Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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