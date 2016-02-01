Huawei Mate 9 Özellikleri

Çıkmasına haftalar kala insanların dilinden düşmeyen Huawei Mate 9, beklentilere karşılık vererek, Kasım ayının başında duyuruldu. 5.9 inç büyüklüğünde, 2.5D kavisli IPS Full HD ekran özelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Mate 9, sağlamlık konusunda taviz vermeyerek, metal kasasıyla geldi. Kirin 960 işlemcisiyle mükemmel güçlü bir görüntü sergileyen cihaz, 4 GB gibi yüksek bir RAM seçeneğiyle birlikte, 64 GB’lık dahili depolama alanıyla da işlemleri hızlandırmakta ve depolamayı arttırmakta. Arka tarafında iki adet kamera bulunan ve 20 ve 12 MP çözünürlüğe sahip olan, ayrıca ön tarafında 1.9 diyafram aralığıyla 8 MP kameraya yer verilen cihaz oldukça kaliteli fotoğraflara ulaşmayı sağlıyor. Çift SIM kart desteği, 4000 mAh pil gücü ve Android 7.0 ile piyasaya sürülen Mate 9, piyasayı meşgul etmesinin karşılığını verdi diyebiliriz.