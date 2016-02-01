Huawei Mate 9

Huawei Mate 9
895
4000 mAh
20 MP
5.9"
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 Özellikleri

Çıkmasına haftalar kala insanların dilinden düşmeyen Huawei Mate 9, beklentilere karşılık vererek, Kasım ayının başında duyuruldu. 5.9 inç büyüklüğünde, 2.5D kavisli IPS Full HD ekran özelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Mate 9, sağlamlık konusunda taviz vermeyerek, metal kasasıyla geldi.

Kirin 960 işlemcisiyle mükemmel güçlü bir görüntü sergileyen cihaz, 4 GB gibi yüksek bir RAM seçeneğiyle birlikte, 64 GB’lık dahili depolama alanıyla da işlemleri hızlandırmakta ve depolamayı arttırmakta.

Arka tarafında iki adet kamera bulunan ve 20 ve 12 MP çözünürlüğe sahip olan, ayrıca ön tarafında 1.9 diyafram aralığıyla 8 MP kameraya yer verilen cihaz oldukça kaliteli fotoğraflara ulaşmayı sağlıyor. Çift SIM kart desteği, 4000 mAh pil gücü ve Android 7.0 ile piyasaya sürülen Mate 9, piyasayı meşgul etmesinin karşılığını verdi diyebiliriz.
Tasarım
Huawei Mate 9
5 (2 oy)

Boyutları 156.9 x 78.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 190 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.5%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 373 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri, Ayışığı Gümüş, Şampanya Altın, Mocha Brown, Seramik Beyaz, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 960
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Huawei Mate 9 Fiyatı 630 €
Editör Puanı 83.25
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Huawei Mate 9 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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