|Huawei Mate 9 Özellikleri
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Çıkmasına haftalar kala insanların dilinden düşmeyen Huawei Mate 9, beklentilere karşılık vererek, Kasım ayının başında duyuruldu. 5.9 inç büyüklüğünde, 2.5D kavisli IPS Full HD ekran özelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Mate 9, sağlamlık konusunda taviz vermeyerek, metal kasasıyla geldi.
Kirin 960 işlemcisiyle mükemmel güçlü bir görüntü sergileyen cihaz, 4 GB gibi yüksek bir RAM seçeneğiyle birlikte, 64 GB’lık dahili depolama alanıyla da işlemleri hızlandırmakta ve depolamayı arttırmakta.
Arka tarafında iki adet kamera bulunan ve 20 ve 12 MP çözünürlüğe sahip olan, ayrıca ön tarafında 1.9 diyafram aralığıyla 8 MP kameraya yer verilen cihaz oldukça kaliteli fotoğraflara ulaşmayı sağlıyor. Çift SIM kart desteği, 4000 mAh pil gücü ve Android 7.0 ile piyasaya sürülen Mate 9, piyasayı meşgul etmesinin karşılığını verdi diyebiliriz.
| Tasarım
|Boyutları
|156.9 x 78.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|190 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.9"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.5%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|373 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri, Ayışığı Gümüş, Şampanya Altın, Mocha Brown, Seramik Beyaz, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 960
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP8
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Huawei Mate 9 Fiyatı
|630 €
|Editör Puanı
|83.25
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Huawei Mate 9 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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