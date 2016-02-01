|Huawei nova 2 plus Özellikleri
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Huawei Nova 2 Plus akıllı telefonu Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Huawei Nova 2 Plus, 2.36GHz 8 çekirdekli Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 128GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından Huawei Nova 2 Plus arkadaki 12 + 8 megapiksel çift ana kamera ve selfieler için 20 megapiksel ön çekim yapıyor.
Huawei Nova 2 Plus, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3340mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 153.9 x 74.9 x 6.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerle geliyor.
Huawei Nova 2 Plus, çift sim kart destekli bir akıllı telefondur ve bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS ve Bluetooth bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|153.9 x 74.9 x 6.9 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Aurora Blue, Grass Green, Çıtalar Altın, Obsidien Siyah, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|20 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 659
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830 MP2
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.340 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Huawei nova 2 plus Fiyatı
|2150 ₺
|Editör Puanı
|85.5
|Çıkış Tarihi
|16 Haziran 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei nova 2 plus Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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