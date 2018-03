Huawei nova 2 plus Özellikleri

Huawei Nova 2 Plus akıllı telefonu Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Huawei Nova 2 Plus, 2.36GHz 8 çekirdekli Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 128GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından Huawei Nova 2 Plus arkadaki 12 + 8 megapiksel çift ana kamera ve selfieler için 20 megapiksel ön çekim yapıyor. Huawei Nova 2 Plus, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3340mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 153.9 x 74.9 x 6.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerle geliyor. Huawei Nova 2 Plus, çift sim kart destekli bir akıllı telefondur ve bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS ve Bluetooth bulunmaktadır.