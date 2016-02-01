Huawei P Smart

Huawei P Smart
171
3000 mAh
13 MP
5.65"
Huawei P Smart
Huawei P Smart
Huawei P Smart
Huawei P Smart
Huawei P Smart
Huawei P Smart
Huawei P Smart
Huawei P Smart Özellikleri

Huawei P Smart smartphone, geçtiğimiz günlerde lansmanı yapıldı. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,65 inç dokunmatik ekrana sahip.

Huawei P Smart, 1.7GHz’lik sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 659 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kartla 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı ile geldi. Kameralar açısından, Huawei P Smart, arkada 13 + 2 megapiksellik bir ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Huawei P Smart Android 8.0 çalışırıyor ve bir 3000mAh olmayan çıkarılabilir pil ile güçlendirilmiştir. 150.10 x 72.05 x 7.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Huawei P Smart, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
Tasarım
Huawei P Smart
4.3 (3 oy)

Boyutları 150.1 x 72.1 x 7.5 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1%
Ekran Hacmi 82.4 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 426 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei P Smart Fiyatı 1599 ₺
Editör Puanı 78.5
Çıkış Tarihi 9 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei P Smart Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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