|Huawei P Smart Özellikleri
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Huawei P Smart smartphone, geçtiğimiz günlerde lansmanı yapıldı. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,65 inç dokunmatik ekrana sahip.
Huawei P Smart, 1.7GHz’lik sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 659 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kartla 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı ile geldi. Kameralar açısından, Huawei P Smart, arkada 13 + 2 megapiksellik bir ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.
Huawei P Smart Android 8.0 çalışırıyor ve bir 3000mAh olmayan çıkarılabilir pil ile güçlendirilmiştir. 150.10 x 72.05 x 7.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.
Huawei P Smart, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|150.1 x 72.1 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.65"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|Ekran Hacmi
|82.4 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|426 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 659
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei P Smart Fiyatı
|1599 ₺
|Editör Puanı
|78.5
|Çıkış Tarihi
|9 Mart 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei P Smart Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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