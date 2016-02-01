Huawei P Smart Özellikleri

Huawei P Smart smartphone, geçtiğimiz günlerde lansmanı yapıldı. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,65 inç dokunmatik ekrana sahip.

Huawei P Smart, 1.7GHz’lik sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 659 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kartla 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı ile geldi. Kameralar açısından, Huawei P Smart, arkada 13 + 2 megapiksellik bir ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Huawei P Smart Android 8.0 çalışırıyor ve bir 3000mAh olmayan çıkarılabilir pil ile güçlendirilmiştir. 150.10 x 72.05 x 7.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Huawei P Smart, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.