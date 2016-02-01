Huawei P10 Lite Özellikleri

Huawei, amiral gemisi telefonunu, MWC 2017’de tanıttı ve Huawei P10’u mart ayında piyasaya sürülecek. Bununla birlikte, Huawei’nin büyük olasılıkla Huawei P10 Lite olarak adlandırılacak orta segment telefonu da satışa sunması bekleniyor. Ayrıca, bu telefonun Çin’de Huawei Nova Gençlik Sürümü adı ile başlatılabileceği söyleniyor.

Mart 2017’de piyasaya çıkacak olan Huawei P10 Lite Akıllı telefon, inç başına 424 piksel piksel yoğunluğunda, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,2 inç Full HD IPS LCD Kapasitif dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Ekran, Çizilmeye Dayanıklı bir ekranla korunuyor.

Huawei P10 Lite ayrıca bir grafik işlemcisi ve 64 GB’lık dahili belleğe sahiptir ve 256 GB’a kadar genişletilebilir depolamayı destekliyor.

Huawei P10 Lite, Android 7.0 işletim sistemini çalıştırıyor ve 2900 mAh’lik bir pille çalışıyor. Huawei P10 Lite bağlantı seçenekleri, GPS, HotSpot, Wifi, Bluetooth içeriyor.

Huawei P10 Lite üzerindeki ana kamera, Otomatik Odaklama, Dijital Zoom, Video Kaydı olan 12 MP’lik bir lensi bulunuyor. Akıllı telefonun ayrıca 8 MP selfie çekebilen bir ön kamerası var