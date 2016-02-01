|Huawei P10 Lite Özellikleri
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Huawei, amiral gemisi telefonunu, MWC 2017’de tanıttı ve Huawei P10’u mart ayında piyasaya sürülecek. Bununla birlikte, Huawei’nin büyük olasılıkla Huawei P10 Lite olarak adlandırılacak orta segment telefonu da satışa sunması bekleniyor. Ayrıca, bu telefonun Çin’de Huawei Nova Gençlik Sürümü adı ile başlatılabileceği söyleniyor.
Mart 2017’de piyasaya çıkacak olan Huawei P10 Lite Akıllı telefon, inç başına 424 piksel piksel yoğunluğunda, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,2 inç Full HD IPS LCD Kapasitif dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Ekran, Çizilmeye Dayanıklı bir ekranla korunuyor.
Huawei P10 Lite ayrıca bir grafik işlemcisi ve 64 GB’lık dahili belleğe sahiptir ve 256 GB’a kadar genişletilebilir depolamayı destekliyor.
Huawei P10 Lite, Android 7.0 işletim sistemini çalıştırıyor ve 2900 mAh’lik bir pille çalışıyor. Huawei P10 Lite bağlantı seçenekleri, GPS, HotSpot, Wifi, Bluetooth içeriyor.
Huawei P10 Lite üzerindeki ana kamera, Otomatik Odaklama, Dijital Zoom, Video Kaydı olan 12 MP’lik bir lensi bulunuyor. Akıllı telefonun ayrıca 8 MP selfie çekebilen bir ön kamerası var
| Tasarım
|Boyutları
|146.5 x 72 x 7.2 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|Ekran Türü
|LTPS IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.7%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|İnci Beyaz, Geceyarısı Siyah, Platin Altın, Safir Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 658
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei P10 Lite Fiyatı
|1400 ₺
|Editör Puanı
|78.25
|Çıkış Tarihi
|22 Mart 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei P10 Lite Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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