Huawei P10 Lite

Huawei P10 Lite
1002
3000 mAh
12 MP
5.2"
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite Özellikleri

Huawei, amiral gemisi telefonunu, MWC 2017’de tanıttı ve Huawei P10’u mart ayında piyasaya sürülecek. Bununla birlikte, Huawei’nin büyük olasılıkla Huawei P10 Lite olarak adlandırılacak orta segment telefonu da satışa sunması bekleniyor. Ayrıca, bu telefonun Çin’de Huawei Nova Gençlik Sürümü adı ile başlatılabileceği söyleniyor.

Mart 2017’de piyasaya çıkacak olan Huawei P10 Lite Akıllı telefon, inç başına 424 piksel piksel yoğunluğunda, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,2 inç Full HD IPS LCD Kapasitif dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Ekran, Çizilmeye Dayanıklı bir ekranla korunuyor.

Huawei P10 Lite ayrıca bir grafik işlemcisi ve 64 GB’lık dahili belleğe sahiptir ve 256 GB’a kadar genişletilebilir depolamayı destekliyor.

Huawei P10 Lite, Android 7.0 işletim sistemini çalıştırıyor ve 2900 mAh’lik bir pille çalışıyor. Huawei P10 Lite bağlantı seçenekleri, GPS, HotSpot, Wifi, Bluetooth içeriyor.

Huawei P10 Lite üzerindeki ana kamera, Otomatik Odaklama, Dijital Zoom, Video Kaydı olan 12 MP’lik bir lensi bulunuyor. Akıllı telefonun ayrıca 8 MP selfie çekebilen bir ön kamerası var
Tasarım
Huawei P10 Lite
4 (2 oy)

Boyutları 146.5 x 72 x 7.2 mm
Ağırlığı 146 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri İnci Beyaz, Geceyarısı Siyah, Platin Altın, Safir Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 658
İşlemci 4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei P10 Lite Fiyatı 1400 ₺
Editör Puanı 78.25
Çıkış Tarihi 22 Mart 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei P10 Lite Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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