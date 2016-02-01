Huawei P10 Plus Özellikleri

Huawei’nin uzun süredir beklenen yeni Huawei P10 modelleri sonunda tanıtıldı. Büyük ekran ve yüksek özellikli cihazı olan Huawei P10 Plus, 5.5 inç boyutun da, QHD çözünürlük ve IPS-NEO LCD ekran teknolojisi sunan bir ekrana sahiptir. Bu ekranda, 534 PPI piksel yoğunluğu bulunmaktadır. 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 960 işlemcisinden gücünü alacak olan Huawei P10 Plus, Mali-G71 MP8 grafik işlemcisiyle geliyor. 6 ve 8 GB RAM’e sahip olan 2 farklı varyasyonla gelecek Huawei P10, 128 GB Ve 256 GB gibi farklı iki dahili depolama alanı sunuyor. 12 MP çözünürlüğe sahip 2 adet arka kameraya sahip olan Huawei P10 Plus, 8 MP çözünürlükte ön kamerayla sunulurken; yüksek bir batarya kullanılması bekleniyor.