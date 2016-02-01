Huawei P10 Plus

Huawei P10 Plus
1444
3750 mAh
20 MP
5.5"
Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus Özellikleri

Huawei’nin uzun süredir beklenen yeni Huawei P10 modelleri sonunda tanıtıldı. Büyük ekran ve yüksek özellikli cihazı olan Huawei P10 Plus, 5.5 inç boyutun da, QHD çözünürlük ve IPS-NEO LCD ekran teknolojisi sunan bir ekrana sahiptir.

Bu ekranda, 534 PPI piksel yoğunluğu bulunmaktadır. 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 960 işlemcisinden gücünü alacak olan Huawei P10 Plus, Mali-G71 MP8 grafik işlemcisiyle geliyor. 6 ve 8 GB RAM’e sahip olan 2 farklı varyasyonla gelecek Huawei P10, 128 GB Ve 256 GB gibi farklı iki dahili depolama alanı sunuyor.

12 MP çözünürlüğe sahip 2 adet arka kameraya sahip olan Huawei P10 Plus, 8 MP çözünürlükte ön kamerayla sunulurken; yüksek bir batarya kullanılması bekleniyor.
Tasarım
Huawei P10 Plus
4.2 (5 oy)

Boyutları 153.5 x 74.2 x 7 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS-NEO LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.6%
Ekran Hacmi 81.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 540 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Seramik Beyaz, Mavi, Altın, Grafit Siyah, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşil
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 960
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza 128 GB
256 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.750 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Huawei P10 Plus Fiyatı 3.200 ₺
Editör Puanı 87.25
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Huawei P10 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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