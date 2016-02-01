|Huawei P10 Özellikleri
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Huawei firmasının yeni amiral gemisi olan Huawei P10, kullanıcıları etkileyecek yüksek özellikleriyle sonunda tanıtıldı. 5.5 inçlik büyüklüğe, QHD çözünürlüğe ve IPS-NEO LCD ekran paneline sahip olan Huawei P10, 534 PPI piksel yoğunluğu sunmaktadır.
İşlemci olarak 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 960 kullanılacak olan Huawei P10, 6 GB boyutunda RAM özelliği ve 128 GB dahili depolama alanıyla gelecek. Aynı zamanda; 256 GB microSD desteğine de sahip olan cihaz, yüksek kapasitede depolama alanı sunuyor.
Çift kamera özelliğine sahip olan Huawei P10, 2 adet 12 MP çözünürlüğe sahip arka kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla geliyor. Batarya konusunda da bir günün üzerinde performans sağlayacak bir batarya kullanılması muhtemel olan cihaz, oldukça kaliteli özellikleriyle ön plana çıkıyor.
| Tasarım
|Boyutları
|145.3 x 69.3 x 7 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|IPS-NEO LCD
|Ekran Boyutu
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.2%
|Ekran Hacmi
|71.7 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|432 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mistik Gümüş, Gül Altın, Grafit Siyah, Göz kamaştırıcı Altın, Göz kamaştırıcı Mavi, Yeşil
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 960
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP8
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Huawei P10 Fiyatı
|3350 ₺
|Editör Puanı
|85.75
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Huawei P10 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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