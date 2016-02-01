Huawei P10

Huawei P10
1049
3200 mAh
20 MP
5.1"
Huawei P10
Huawei P10
Huawei P10
Huawei P10
Huawei P10
Huawei P10
Huawei P10
Huawei P10 Özellikleri

Huawei firmasının yeni amiral gemisi olan Huawei P10, kullanıcıları etkileyecek yüksek özellikleriyle sonunda tanıtıldı. 5.5 inçlik büyüklüğe, QHD çözünürlüğe ve IPS-NEO LCD ekran paneline sahip olan Huawei P10, 534 PPI piksel yoğunluğu sunmaktadır.

İşlemci olarak 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 960 kullanılacak olan Huawei P10, 6 GB boyutunda RAM özelliği ve 128 GB dahili depolama alanıyla gelecek. Aynı zamanda; 256 GB microSD desteğine de sahip olan cihaz, yüksek kapasitede depolama alanı sunuyor.

Çift kamera özelliğine sahip olan Huawei P10, 2 adet 12 MP çözünürlüğe sahip arka kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla geliyor. Batarya konusunda da bir günün üzerinde performans sağlayacak bir batarya kullanılması muhtemel olan cihaz, oldukça kaliteli özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Tasarım
Huawei P10
3.8 (5 oy)

Boyutları 145.3 x 69.3 x 7 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü IPS-NEO LCD
Ekran Boyutu 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.2%
Ekran Hacmi 71.7 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 432 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mistik Gümüş, Gül Altın, Grafit Siyah, Göz kamaştırıcı Altın, Göz kamaştırıcı Mavi, Yeşil
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 960
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Huawei P10 Fiyatı 3350 ₺
Editör Puanı 85.75
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Huawei P10 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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