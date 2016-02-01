Huawei P10 Özellikleri

Huawei firmasının yeni amiral gemisi olan Huawei P10, kullanıcıları etkileyecek yüksek özellikleriyle sonunda tanıtıldı. 5.5 inçlik büyüklüğe, QHD çözünürlüğe ve IPS-NEO LCD ekran paneline sahip olan Huawei P10, 534 PPI piksel yoğunluğu sunmaktadır. İşlemci olarak 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 960 kullanılacak olan Huawei P10, 6 GB boyutunda RAM özelliği ve 128 GB dahili depolama alanıyla gelecek. Aynı zamanda; 256 GB microSD desteğine de sahip olan cihaz, yüksek kapasitede depolama alanı sunuyor. Çift kamera özelliğine sahip olan Huawei P10, 2 adet 12 MP çözünürlüğe sahip arka kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla geliyor. Batarya konusunda da bir günün üzerinde performans sağlayacak bir batarya kullanılması muhtemel olan cihaz, oldukça kaliteli özellikleriyle ön plana çıkıyor.