|Huawei P8 lite (2017) Özellikleri
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Popülerliği en fazla artış gösteren şirketlerden birisi Huawei, akıllı telefon piyasasındaki en büyük üçüncü paya sahip. 5.2 inçlik boyuta, HD çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan Huawei P8 Lite, 2017’e özel olarak yeniden tasarlandı ve orta seviye kullanıcılara özel olarak üretildi.
8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 3 GB boyutunda RAM ve 16 GB dahili hafıza yer almaktadır. Hafızanın düşük olmasıyla birlikte; 128 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanını kullanabilirsiniz.
13 MP çözünürlükteki arka kamerasıyla kaliteli fotoğraflar elde edebileceğiniz gibi; 8 MP çözünürlüğe sahip olan ön kamerasıyla da kaliteli öz çekimler yapabilirsiniz. Çift SIM kart özelliği, 4.5G uyumlu olması ve parmak izi okuyucusuna da sahip olmasıyla çekici bir hal alan cihazda, 1 günün üzerinde kullanım sağlayabileceğiniz bir batarya konumlandırılması bekleniyor.
| Tasarım
|Boyutları
|147.2 x 72.9 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.5%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 655
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei P8 lite (2017) Fiyatı
|1000 ₺
|Editör Puanı
|82
|Çıkış Tarihi
|24 Şubat 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei P8 lite (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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