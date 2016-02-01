Huawei P8 lite (2017)

Huawei P8 lite (2017)
544
3000 mAh
12 MP
5.2"
Huawei P8 lite (2017)
Huawei P8 lite (2017)
Huawei P8 lite (2017)
Huawei P8 lite (2017)
Huawei P8 lite (2017)
Huawei P8 lite (2017)
Huawei P8 lite (2017)
Huawei P8 lite (2017) Özellikleri

Popülerliği en fazla artış gösteren şirketlerden birisi Huawei, akıllı telefon piyasasındaki en büyük üçüncü paya sahip. 5.2 inçlik boyuta, HD çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan Huawei P8 Lite, 2017’e özel olarak yeniden tasarlandı ve orta seviye kullanıcılara özel olarak üretildi.

8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 3 GB boyutunda RAM ve 16 GB dahili hafıza yer almaktadır. Hafızanın düşük olmasıyla birlikte; 128 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanını kullanabilirsiniz.

13 MP çözünürlükteki arka kamerasıyla kaliteli fotoğraflar elde edebileceğiniz gibi; 8 MP çözünürlüğe sahip olan ön kamerasıyla da kaliteli öz çekimler yapabilirsiniz. Çift SIM kart özelliği, 4.5G uyumlu olması ve parmak izi okuyucusuna da sahip olmasıyla çekici bir hal alan cihazda, 1 günün üzerinde kullanım sağlayabileceğiniz bir batarya konumlandırılması bekleniyor.
Tasarım
Huawei P8 lite (2017)
4 (1 oy)

Boyutları 147.2 x 72.9 x 7.6 mm
Ağırlığı 147 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.5%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 655
İşlemci 4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei P8 lite (2017) Fiyatı 1000 ₺
Editör Puanı 82
Çıkış Tarihi 24 Şubat 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei P8 lite (2017) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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