Huawei P8 lite (2017) Özellikleri

Popülerliği en fazla artış gösteren şirketlerden birisi Huawei, akıllı telefon piyasasındaki en büyük üçüncü paya sahip. 5.2 inçlik boyuta, HD çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan Huawei P8 Lite, 2017’e özel olarak yeniden tasarlandı ve orta seviye kullanıcılara özel olarak üretildi.

8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 3 GB boyutunda RAM ve 16 GB dahili hafıza yer almaktadır. Hafızanın düşük olmasıyla birlikte; 128 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanını kullanabilirsiniz.

13 MP çözünürlükteki arka kamerasıyla kaliteli fotoğraflar elde edebileceğiniz gibi; 8 MP çözünürlüğe sahip olan ön kamerasıyla da kaliteli öz çekimler yapabilirsiniz. Çift SIM kart özelliği, 4.5G uyumlu olması ve parmak izi okuyucusuna da sahip olmasıyla çekici bir hal alan cihazda, 1 günün üzerinde kullanım sağlayabileceğiniz bir batarya konumlandırılması bekleniyor.