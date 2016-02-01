Huawei Y6II Compact Özellikleri

Hayatı Daha Şık, Daha Parlak, Daha Renkli Yap

Huawei Y6II’nin yeni ve dinamik 1280×720 çözünürlüğündeki yeni ekranı, sizi canlı renklere ve hayatın canlılığına tamamen yepyeni bir şekilde daldıran berrak ve rakiplerine üstün dijital ekranlarla geliyor. Dayanıklı GFF şeffaf laminasyon ekranı uzun ömürlü parlaklığı sağlamak için çiziklerden korur.

Arka kamera

Huawei Y6II’nin süper güçlü 13 megapikselli kamerasıyla hayatınızın en iyi fotoğraflarını çekin. 2,0 diyafram açıklığı olan geniş açılı, 28mm lens, çizilmeye karşı dayanıklı, son teknolojiye sahip camdan imal edilmiştir. Ve özelleştirilmiş dinamik menzil, herhangi bir ışıkta ve herhangi bir ortamda mükemmel, profesyonel kalitede bir kamera avucunuzun içine koyar.

Ön kamera

Y6II, muazzam bir 8 megapiksel kamerayla geliyor – Huawei’nin bugüne kadarki en büyük ön kamerası. 2,0 diyafram, panorama selfieler’i ilk kez almanızı sağlayacak 77 derece geniş bir açıklık sunuyor. Daha büyük arka plan, daha büyük hikaye.

Y6II’nin Kirin 620, 1.2GHz işlemci size ödün vermeden yaşamanıza izin veriyor. Yıldırım hızlı, 64 bit 8 çekirdeği hız, güç veya performansdan ödün vermeden aynı anda birden fazla uygulamanın açılmasını sağlar. Ve ARM mimarisi, daha uzun pil ömrü için ultra yüksek verimlilikte. 2GB RAM, 16GB ROM ve 128GB SD kart (desteklenmektedir) şimdiye kadar sahip olduğunuz herhangi bir akıllı telefona kıyasla daha fazla kapasite, daha düşük güç tüketimi, daha hızlı ve daha uzun kullanım imkanı sunar.

Android 6.0’dan uyarlanan Y6II, nefes kesici bir kullanıcı deneyimi sağlamak için en yeni yazılımı kullanarak EMUI4.1 işletim sistemini kullanıyor. Dahili telefon yöneticisi, pil ömrünü uzatmak için güç tüketimini izler ve cihazları O.S.’yi temizler ve optimize eder; Uygulama Kilidi ve Rahatsız Etme fonksiyonları kullanıcı gizliliğini korur.