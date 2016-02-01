Huawei Y6II Compact

Huawei Y6II Compact
212
3000 mAh
13 MP
5.5"
Huawei Y6II Compact
Huawei Y6II Compact
Huawei Y6II Compact
Huawei Y6II Compact
Huawei Y6II Compact
Huawei Y6II Compact
Huawei Y6II Compact
Huawei Y6II Compact Özellikleri

Hayatı Daha Şık, Daha Parlak, Daha Renkli Yap

Huawei Y6II’nin yeni ve dinamik 1280×720 çözünürlüğündeki yeni ekranı, sizi canlı renklere ve hayatın canlılığına tamamen yepyeni bir şekilde daldıran berrak ve rakiplerine üstün dijital ekranlarla geliyor. Dayanıklı GFF şeffaf laminasyon ekranı uzun ömürlü parlaklığı sağlamak için çiziklerden korur.

Arka kamera

Huawei Y6II’nin süper güçlü 13 megapikselli kamerasıyla hayatınızın en iyi fotoğraflarını çekin. 2,0 diyafram açıklığı olan geniş açılı, 28mm lens, çizilmeye karşı dayanıklı, son teknolojiye sahip camdan imal edilmiştir. Ve özelleştirilmiş dinamik menzil, herhangi bir ışıkta ve herhangi bir ortamda mükemmel, profesyonel kalitede bir kamera avucunuzun içine koyar.

Ön kamera

Y6II, muazzam bir 8 megapiksel kamerayla geliyor – Huawei’nin bugüne kadarki en büyük ön kamerası. 2,0 diyafram, panorama selfieler’i ilk kez almanızı sağlayacak 77 derece geniş bir açıklık sunuyor. Daha büyük arka plan, daha büyük hikaye.

Y6II’nin Kirin 620, 1.2GHz işlemci size ödün vermeden yaşamanıza izin veriyor. Yıldırım hızlı, 64 bit 8 çekirdeği hız, güç veya performansdan ödün vermeden aynı anda birden fazla uygulamanın açılmasını sağlar. Ve ARM mimarisi, daha uzun pil ömrü için ultra yüksek verimlilikte. 2GB RAM, 16GB ROM ve 128GB SD kart (desteklenmektedir) şimdiye kadar sahip olduğunuz herhangi bir akıllı telefona kıyasla daha fazla kapasite, daha düşük güç tüketimi, daha hızlı ve daha uzun kullanım imkanı sunar.

Android 6.0’dan uyarlanan Y6II, nefes kesici bir kullanıcı deneyimi sağlamak için en yeni yazılımı kullanarak EMUI4.1 işletim sistemini kullanıyor. Dahili telefon yöneticisi, pil ömrünü uzatmak için güç tüketimini izler ve cihazları O.S.’yi temizler ve optimize eder; Uygulama Kilidi ve Rahatsız Etme fonksiyonları kullanıcı gizliliğini korur.
Tasarım
Huawei Y6II Compact
4 (2 oy)

Boyutları 154.3 x 77 x 8.5 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Pembe, Mavi, Sarı
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 620
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-450MP4
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0/4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.25
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Y6II Compact Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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