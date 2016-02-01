Huawei Y7

Huawei Y7
208
4000 mAh
12 MP
5.5"
Huawei Y7
Huawei Y7
Huawei Y7
Huawei Y7
Huawei Y7
Huawei Y7
Huawei Y7
Huawei Y7 Özellikleri

Huawei Y7 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Huawei Y7, 8 çekirdekli MSM8940 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Huawei Y7, arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için 8 megapiksel ön kamera ile sunuldu.

Huawei Y7, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.60 x 76.40 x 8.35 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165.00 gram ağırlığındadır.

Huawei Y7, çift SIM destekli bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Huawei Y7
4.5 (2 oy)

Boyutları 153.6 x 76.4 x 8.4 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri/Prestij, Altın/Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Y7 Fiyatı 1350 ₺
Editör Puanı 81.25
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Y7 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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