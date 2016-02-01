|Huawei Y7 Özellikleri
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Huawei Y7 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Huawei Y7, 8 çekirdekli MSM8940 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Huawei Y7, arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için 8 megapiksel ön kamera ile sunuldu.
Huawei Y7, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.60 x 76.40 x 8.35 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165.00 gram ağırlığındadır.
Huawei Y7, çift SIM destekli bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|153.6 x 76.4 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri/Prestij, Altın/Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei Y7 Fiyatı
|1350 ₺
|Editör Puanı
|81.25
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Y7 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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