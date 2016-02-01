Huawei Y7 Özellikleri

Huawei Y7 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Huawei Y7, 8 çekirdekli MSM8940 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Huawei Y7, arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için 8 megapiksel ön kamera ile sunuldu.

Huawei Y7, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.60 x 76.40 x 8.35 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165.00 gram ağırlığındadır.

Huawei Y7, çift SIM destekli bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.