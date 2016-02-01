Lenovo C2 Power Özellikleri

Son dönemlerde popüler olan Lenovo şirketi, giriş seviyesindeki kullanıcıları için bir cihaz üretti. Lenovo C2 Power, özellikleriyle ilgi çekiyor. 5 inçlik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip. 720x1280p çözünürlüğüyle ön plana çıkan cihaz, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor. 8 MP arka kamerası ve 5 MP ön kamerasıyla fotoğraf çekme şansını sunan C2 Power’da, 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemci yer alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza olanağına sahip olan cihaz, aynı zamanda 3500 mAh batarya gücüyle de, uzun süre kullanmanız için fırsatlar sunmaktadır. MicroSD alanına sahip olan cihaz, 32 GB ‘a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği sunarken, şık tasarımıyla da göz dolduran cinsten.