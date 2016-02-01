Lenovo C2 Power

Lenovo C2 Power
101
3500 mAh
8 MP
5.0"
Lenovo C2 Power
Lenovo C2 Power
Lenovo C2 Power
Lenovo C2 Power
Lenovo C2 Power
Lenovo C2 Power
Lenovo C2 Power
Lenovo C2 Power Özellikleri

Son dönemlerde popüler olan Lenovo şirketi, giriş seviyesindeki kullanıcıları için bir cihaz üretti. Lenovo C2 Power, özellikleriyle ilgi çekiyor. 5 inçlik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip. 720x1280p çözünürlüğüyle ön plana çıkan cihaz, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor.

8 MP arka kamerası ve 5 MP ön kamerasıyla fotoğraf çekme şansını sunan C2 Power’da, 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemci yer alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza olanağına sahip olan cihaz, aynı zamanda 3500 mAh batarya gücüyle de, uzun süre kullanmanız için fırsatlar sunmaktadır.

MicroSD alanına sahip olan cihaz, 32 GB ‘a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği sunarken, şık tasarımıyla da göz dolduran cinsten.
Tasarım
Lenovo C2 Power
4 (1 oy)

Boyutları 9.6 mm Kalınlık
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6735P
İşlemci 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 408 Saat
Konuşma Süresi 35 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Lenovo C2 Power Fiyatı 170 €
Editör Puanı 66.5
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Lenovo C2 Power Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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