|Lenovo C2 Power Özellikleri
|
Son dönemlerde popüler olan Lenovo şirketi, giriş seviyesindeki kullanıcıları için bir cihaz üretti. Lenovo C2 Power, özellikleriyle ilgi çekiyor. 5 inçlik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip. 720x1280p çözünürlüğüyle ön plana çıkan cihaz, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor.
8 MP arka kamerası ve 5 MP ön kamerasıyla fotoğraf çekme şansını sunan C2 Power’da, 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemci yer alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza olanağına sahip olan cihaz, aynı zamanda 3500 mAh batarya gücüyle de, uzun süre kullanmanız için fırsatlar sunmaktadır.
MicroSD alanına sahip olan cihaz, 32 GB ‘a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği sunarken, şık tasarımıyla da göz dolduran cinsten.
| Tasarım
|Boyutları
|9.6 mm Kalınlık
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.9%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6735P
|İşlemci
|1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|408 Saat
|Konuşma Süresi
|35 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Lenovo C2 Power Fiyatı
|170 €
|Editör Puanı
|66.5
|Çıkış Tarihi
|22 Ekim 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Lenovo C2 Power Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|