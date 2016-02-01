Lenovo K8

Lenovo K8
123
4000 mAh
13 MP
5.2"
Lenovo K8
Lenovo K8
Lenovo K8
Lenovo K8
Lenovo K8
Lenovo K8
Lenovo K8
Lenovo K8 Özellikleri

Lenovo K8 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Lenovo K8, 8 çekirdeği olan MediaTek Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Lenovo K8, arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Lenovo K8, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 147.90 x 73.70 x 8.55 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165 gram ağırlığındadır.

Lenovo K8, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Lenovo K8
4 (4 oy)

Boyutları 147.90 x 73.70 x 8.55 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.4%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz/Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio P20
İşlemci
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Lenovo K8 Fiyatı 170 €
Editör Puanı 77
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Lenovo K8 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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