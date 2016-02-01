Lenovo K8 Özellikleri

Lenovo K8 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Lenovo K8, 8 çekirdeği olan MediaTek Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Lenovo K8, arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Lenovo K8, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 147.90 x 73.70 x 8.55 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165 gram ağırlığındadır.

Lenovo K8, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.