Lenovo P2 Özellikleri

Lenovo şirketinin bir önceki cihazı olan Lenovo Vibe P1 ardından piyasaya sürülen cihaz, Lenovo P2 olarak karşımıza çıkıyor. Vibe ismine yer verilmeyen yeni modelde, 5.5 inç ve oldukça ince bir ekranla karşılaşıyoruz. İnceliğinin sırrını OLED’e borçlu olan cihaz, oldukça kibar bir tasarıma sahip. Qualcomm Snapdragon 625 işlemciye sahip olan cihazda, isteğe göre; 3 veya 4 GB RAM boyutları yer alırken; 32 GB dahili hafızaya yer verilmiş. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olmasıyla birlikte, 5100 mAh gibi dev bir bataryaya sahip olan cihaz, uzun süre kullanmanıza olanak sunuyor. Sonuç olarak ortaya kaliteli bir iş çıkartan Lenovo şirketi, P2 modeliyle takipçilerini etkilemeyi başardı.