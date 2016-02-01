|Lenovo P2 Özellikleri
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Lenovo şirketinin bir önceki cihazı olan Lenovo Vibe P1 ardından piyasaya sürülen cihaz, Lenovo P2 olarak karşımıza çıkıyor. Vibe ismine yer verilmeyen yeni modelde, 5.5 inç ve oldukça ince bir ekranla karşılaşıyoruz.
İnceliğinin sırrını OLED’e borçlu olan cihaz, oldukça kibar bir tasarıma sahip. Qualcomm Snapdragon 625 işlemciye sahip olan cihazda, isteğe göre; 3 veya 4 GB RAM boyutları yer alırken; 32 GB dahili hafızaya yer verilmiş.
13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olmasıyla birlikte, 5100 mAh gibi dev bir bataryaya sahip olan cihaz, uzun süre kullanmanıza olanak sunuyor. Sonuç olarak ortaya kaliteli bir iş çıkartan Lenovo şirketi, P2 modeliyle takipçilerini etkilemeyi başardı.
| Tasarım
|Boyutları
|153 x 76 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|177 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.7%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Şampanya altın, Grafiti Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|768 Saat
|Konuşma Süresi
|79 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Lenovo P2 Fiyatı
|240 €
|Editör Puanı
|76.5
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Lenovo P2 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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