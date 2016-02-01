Lenovo P2

Lenovo P2
1546
5100 mAh
13 MP
5.5"
Lenovo P2
Lenovo P2
Lenovo P2
Lenovo P2
Lenovo P2
Lenovo P2
Lenovo P2
Lenovo P2 Özellikleri

Lenovo şirketinin bir önceki cihazı olan Lenovo Vibe P1 ardından piyasaya sürülen cihaz, Lenovo P2 olarak karşımıza çıkıyor. Vibe ismine yer verilmeyen yeni modelde, 5.5 inç ve oldukça ince bir ekranla karşılaşıyoruz.

İnceliğinin sırrını OLED’e borçlu olan cihaz, oldukça kibar bir tasarıma sahip. Qualcomm Snapdragon 625 işlemciye sahip olan cihazda, isteğe göre; 3 veya 4 GB RAM boyutları yer alırken; 32 GB dahili hafızaya yer verilmiş.

13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olmasıyla birlikte, 5100 mAh gibi dev bir bataryaya sahip olan cihaz, uzun süre kullanmanıza olanak sunuyor. Sonuç olarak ortaya kaliteli bir iş çıkartan Lenovo şirketi, P2 modeliyle takipçilerini etkilemeyi başardı.
Tasarım
Lenovo P2
3 (1 oy)

Boyutları 153 x 76 x 8.5 mm
Ağırlığı 177 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Şampanya altın, Grafiti Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 5.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 768 Saat
Konuşma Süresi 79 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Lenovo P2 Fiyatı 240 €
Editör Puanı 76.5
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Lenovo P2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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