Lenovo ZUK Edge

Lenovo ZUK Edge
487
3100 mAh
13 MP
5.5"
Lenovo ZUK Edge
Lenovo ZUK Edge
Lenovo ZUK Edge
Lenovo ZUK Edge Özellikleri

Lenovo şirketinin kavisli ekran kullanarak ürettiği ilk telefon olan Lenovo ZUK Edge, sonunda onaylandı. 5.5 inç büyüklüğünde, Full HD çözünürlük ve TFT ekran teknolojisine sahip olan ekranın da, son dönemin popüler özelliği olan kavis özelliği de bulunmaktadır.

2 çekirdek 2.35 GHz, 2 çekirdek 1.6 GHz hızında çalışan Kyro işlemcisine sahip olan cihazda, Adreno 350 grafik işlemcisi bulunmaktadır. 13 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerası bulunan cihazda, fotoğraf konusunda tatminkar bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz.

4 GB ve 6 GB boyutunda 2 farklı RAM kapasitesiyle üretilen ZUK Edge, 64 GB dahili depolama alanına sahip. Çift SIM kart ve LTE özelliği taşımasıyla kaliteli bir görüntü sergileyen cihazda, batarya olarak 3100 mAh gücünde batarya tercih edilmesiyle, oldukça uzun süreli kullanıma fırsat verilmiş.

Son olarak, parmak izi okuyucusuna kadar sahip olan Lenovo ZUK Edge, ses getirecek gibi görünüyor.
Tasarım
Lenovo ZUK Edge
4 (2 oy)

Boyutları 142.9 x 74.5 x 7.7 mm
Ağırlığı 160 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Seramik Beyaz, Titanyum Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Lenovo ZUK Edge Fiyatı 2500 ₺
Editör Puanı 81.75
Çıkış Tarihi 12 Ocak 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Lenovo ZUK Edge Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here