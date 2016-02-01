Lenovo ZUK Edge Özellikleri

Lenovo şirketinin kavisli ekran kullanarak ürettiği ilk telefon olan Lenovo ZUK Edge, sonunda onaylandı. 5.5 inç büyüklüğünde, Full HD çözünürlük ve TFT ekran teknolojisine sahip olan ekranın da, son dönemin popüler özelliği olan kavis özelliği de bulunmaktadır.

2 çekirdek 2.35 GHz, 2 çekirdek 1.6 GHz hızında çalışan Kyro işlemcisine sahip olan cihazda, Adreno 350 grafik işlemcisi bulunmaktadır. 13 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerası bulunan cihazda, fotoğraf konusunda tatminkar bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz.

4 GB ve 6 GB boyutunda 2 farklı RAM kapasitesiyle üretilen ZUK Edge, 64 GB dahili depolama alanına sahip. Çift SIM kart ve LTE özelliği taşımasıyla kaliteli bir görüntü sergileyen cihazda, batarya olarak 3100 mAh gücünde batarya tercih edilmesiyle, oldukça uzun süreli kullanıma fırsat verilmiş.

Son olarak, parmak izi okuyucusuna kadar sahip olan Lenovo ZUK Edge, ses getirecek gibi görünüyor.