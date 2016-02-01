|Lenovo ZUK Edge Özellikleri
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Lenovo şirketinin kavisli ekran kullanarak ürettiği ilk telefon olan Lenovo ZUK Edge, sonunda onaylandı. 5.5 inç büyüklüğünde, Full HD çözünürlük ve TFT ekran teknolojisine sahip olan ekranın da, son dönemin popüler özelliği olan kavis özelliği de bulunmaktadır.
2 çekirdek 2.35 GHz, 2 çekirdek 1.6 GHz hızında çalışan Kyro işlemcisine sahip olan cihazda, Adreno 350 grafik işlemcisi bulunmaktadır. 13 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerası bulunan cihazda, fotoğraf konusunda tatminkar bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz.
4 GB ve 6 GB boyutunda 2 farklı RAM kapasitesiyle üretilen ZUK Edge, 64 GB dahili depolama alanına sahip. Çift SIM kart ve LTE özelliği taşımasıyla kaliteli bir görüntü sergileyen cihazda, batarya olarak 3100 mAh gücünde batarya tercih edilmesiyle, oldukça uzun süreli kullanıma fırsat verilmiş.
Son olarak, parmak izi okuyucusuna kadar sahip olan Lenovo ZUK Edge, ses getirecek gibi görünüyor.
| Tasarım
|Boyutları
|142.9 x 74.5 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Seramik Beyaz, Titanyum Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/4" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Lenovo ZUK Edge Fiyatı
|2500 ₺
|Editör Puanı
|81.75
|Çıkış Tarihi
|12 Ocak 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Lenovo ZUK Edge Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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