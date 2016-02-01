LG G6 Plus Özellikleri

LG G6 + akıllı telefon Haziran 2017’de duyurusu yapıldı. Telefon, inç başına 564 piksel ile 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

4GB RAM ile çalışacak olan telefon, microSD kart ile 2000GB’a kadar genişletilebiliyor ve 128GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından LG G6 +, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kameraya sahip.

LG G6 +, Android 7.0 çalıştıran ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 148.90 x 71.90 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 163 gram ağırlığındadır.

LG G6 +, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) il çalışan akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.