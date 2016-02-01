LG G6 Plus

LG G6 Plus
569
3300 mAh
13 MP
5.7"
LG G6 Plus
LG G6 Plus Özellikleri

LG G6 + akıllı telefon Haziran 2017’de duyurusu yapıldı. Telefon, inç başına 564 piksel ile 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

4GB RAM ile çalışacak olan telefon, microSD kart ile 2000GB’a kadar genişletilebiliyor ve 128GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından LG G6 +, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kameraya sahip.

LG G6 +, Android 7.0 çalıştıran ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 148.90 x 71.90 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 163 gram ağırlığındadır.

LG G6 +, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) il çalışan akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
LG G6 Plus
4.4 (8 oy)

Boyutları 148.9 x 71.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 163 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.32%
Ekran Hacmi 84.1 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 564 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Açık Mavi, Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
RAW Kayıt Yapabilme
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 86.5
Çıkış Tarihi 15 Temmuz 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
LG G6 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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