|LG G6 Plus Özellikleri
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LG G6 + akıllı telefon Haziran 2017’de duyurusu yapıldı. Telefon, inç başına 564 piksel ile 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
4GB RAM ile çalışacak olan telefon, microSD kart ile 2000GB’a kadar genişletilebiliyor ve 128GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından LG G6 +, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kameraya sahip.
LG G6 +, Android 7.0 çalıştıran ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 148.90 x 71.90 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 163 gram ağırlığındadır.
LG G6 +, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) il çalışan akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|148.9 x 71.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.32%
|Ekran Hacmi
|84.1 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|564 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Açık Mavi, Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
RAW Kayıt Yapabilme
Zamanlayıcı
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|86.5
|Çıkış Tarihi
|15 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|LG G6 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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