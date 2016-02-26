|LG G6 Özellikleri
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LG G6’nın özellikleri yavaş yavaş belli oluyor. Hızlıca teknik özelliklerini listeledik ve kullanıcılarımız için paylaştık. LG G6 2017 yılında tam bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkacak. En büyük özellikleri ise kavisli ekran beklentisi ve kablosuz şarj özelliği.
| Tasarım
|Boyutları
|148.9 x 71.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.6%
|Piksel Yoğunluğu
|564 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mistik beyaz, astro siyah, buz platin
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Var
|Kamera Özellikleri
|Çift Kamera
|Var
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
|İşlemci
|2.35 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo)
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.300 mAh
|Sar Değeri
|0.23 W/kg (kafa) - 0.15 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|90
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|LG G6 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
LG G6'nın özellikleri yavaş yavaş belli oluyor. Hızlıca teknik özelliklerini listeledik ve kullanıcılarımız için paylaştık. LG G6 2017 yılında tam bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkacak. En büyük özellikleri ise kavisli ekran beklentisi ve kablosuz şarj özelliği.
Burcu
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Cihaz çok güzel çok araştırıp aldım herkese tavsiye ederim. Ancak cihazı yere düşürüp kırdım ekranını yaptırabileceğim bir yer varmı tavsiye edeceğiniz.