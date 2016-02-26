Teknoloji Haberleri

LG G6

LG G6
844
3300 mAh
13 MP
5.7"
LG G6
LG G6
LG G6
LG G6
LG G6 Özellikleri
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Bu telefonun özellikleri üretici tarafından onaylanmadı!

LG G6’nın özellikleri yavaş yavaş belli oluyor. Hızlıca teknik özelliklerini listeledik ve kullanıcılarımız için paylaştık. LG G6 2017 yılında tam bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkacak. En büyük özellikleri ise kavisli ekran beklentisi ve kablosuz şarj özelliği.
Tasarım
LG G6
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Boyutları 148.9 x 71.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 163 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.6%
Piksel Yoğunluğu 564 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mistik beyaz, astro siyah, buz platin
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Var
Kamera Özellikleri
Çift Kamera Var
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
İşlemci 2.35 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo)
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Sar Değeri 0.23 W/kg (kafa) - 0.15 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 90
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
LG G6 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
LG G6” Yorumları

    Cihaz çok güzel çok araştırıp aldım herkese tavsiye ederim. Ancak cihazı yere düşürüp kırdım ekranını yaptırabileceğim bir yer varmı tavsiye edeceğiniz.

Değerli düşüncelerinizi almak isteriz:

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LG G6'nın özellikleri yavaş yavaş belli oluyor. Hızlıca teknik özelliklerini listeledik ve kullanıcılarımız için paylaştık. LG G6 2017 yılında tam bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkacak. En büyük özellikleri ise kavisli ekran beklentisi ve kablosuz şarj özelliği.