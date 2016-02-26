LG G6 Özellikleri

LG G6’nın özellikleri yavaş yavaş belli oluyor. Hızlıca teknik özelliklerini listeledik ve kullanıcılarımız için paylaştık. LG G6 2017 yılında tam bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkacak. En büyük özellikleri ise kavisli ekran beklentisi ve kablosuz şarj özelliği.