LG K10 (2017) Özellikleri

LG’nin orta seviye kullanıcıları için, 2017 uzantısına sahip eski isme fakat yeni özelliklere sahip olan LG K10 cihazı, tasarım konusunda oldukça şık ve teknik özellikleriyle de, tatmin edici seviyededir.

5.3 inç büyüklüğünde, 720x1280p çözünürlükte ve IPS LCD ekran teknolojisinin de yer aldığı bir ekrana sahip olan LG K10, 8 çekirdek her biri 1.5 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye sahip.

3 GB boyutunda RAM ve 32 GB boyutundaki dahili depolama kapasitesine sahip olan LG K10, Mali-T860MP2 grafik işlemcisi destek veriyor.

13 MP otofokus ve LED flaş özelliği sahip olan arka kamerayla birlikte, 5 MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan cihaz, 2800 mAh gücünde bataryasıyla geliyor.