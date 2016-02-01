|LG K10 (2017) Özellikleri
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LG’nin orta seviye kullanıcıları için, 2017 uzantısına sahip eski isme fakat yeni özelliklere sahip olan LG K10 cihazı, tasarım konusunda oldukça şık ve teknik özellikleriyle de, tatmin edici seviyededir.
5.3 inç büyüklüğünde, 720x1280p çözünürlükte ve IPS LCD ekran teknolojisinin de yer aldığı bir ekrana sahip olan LG K10, 8 çekirdek her biri 1.5 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye sahip.
3 GB boyutunda RAM ve 32 GB boyutundaki dahili depolama kapasitesine sahip olan LG K10, Mali-T860MP2 grafik işlemcisi destek veriyor.
13 MP otofokus ve LED flaş özelliği sahip olan arka kamerayla birlikte, 5 MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan cihaz, 2800 mAh gücünde bataryasıyla geliyor.
| Tasarım
|Boyutları
|148.7 x 75.3 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|142 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.2%
|Ekran Hacmi
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|277 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Titanium
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|LG K10 (2017) Fiyatı
|1300 ₺
|Editör Puanı
|75.5
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|LG K10 (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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