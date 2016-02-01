LG K10 (2017)

LG K10 (2017)
708
2800 mAh
13 MP
5.3"
LG K10 (2017)
LG K10 (2017)
LG K10 (2017)
LG K10 (2017)
LG K10 (2017)
LG K10 (2017)
LG K10 (2017) Özellikleri

LG’nin orta seviye kullanıcıları için, 2017 uzantısına sahip eski isme fakat yeni özelliklere sahip olan LG K10 cihazı, tasarım konusunda oldukça şık ve teknik özellikleriyle de, tatmin edici seviyededir.

5.3 inç büyüklüğünde, 720x1280p çözünürlükte ve IPS LCD ekran teknolojisinin de yer aldığı bir ekrana sahip olan LG K10, 8 çekirdek her biri 1.5 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye sahip.

3 GB boyutunda RAM ve 32 GB boyutundaki dahili depolama kapasitesine sahip olan LG K10, Mali-T860MP2 grafik işlemcisi destek veriyor.

13 MP otofokus ve LED flaş özelliği sahip olan arka kamerayla birlikte, 5 MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan cihaz, 2800 mAh gücünde bataryasıyla geliyor.
Tasarım
LG K10 (2017)
3.5 (2 oy)

Boyutları 148.7 x 75.3 x 7.9 mm
Ağırlığı 142 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.2%
Ekran Hacmi 77.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Titanium
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
LG K10 (2017) Fiyatı 1300 ₺
Editör Puanı 75.5
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
LG K10 (2017) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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