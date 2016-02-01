LG K3 (2017) Özellikleri

LG K3, LG’nin yine giriş seviyesine yoğunlaştığı telefonlardan birisidir. Özellikleri ve fiyatı bakımından giriş segmentinde gösterilen LG K3, 4.5 inç büyüklüğünde, 480x854p çözünürlüğe sahip ve IPS LCD ekran teknolojisiyle donatılmış bir ekrana sahip. Her biri 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisiyle gelen LG K3, Adreno 304 grafik işlemcisiyle güçlendirilmiş. 1 GB boyutundaki RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla ön plana çıkan cihazda, microSD yardımıyla 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza yer almaktadır. 5 MP çözünürlükteki arka kamerasının yanı sıra, ön tarafta da öz çekim için 5 MP kamera konumlandırılmış. 2100 mAh gücündeki bataryasıyla bir günün üzerinde kullanım fırsatı sunan LG K3, uygun fiyatıyla da etkileyici bir görüntü sergiliyor.