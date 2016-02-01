LG K3 (2017)

LG K3 (2017)
120
2100 mAh
5 MP
4.5"
LG K3 (2017)
LG K3 (2017)
LG K3 (2017)
LG K3 (2017)
LG K3 (2017)
LG K3 (2017) Özellikleri

LG K3, LG’nin yine giriş seviyesine yoğunlaştığı telefonlardan birisidir. Özellikleri ve fiyatı bakımından giriş segmentinde gösterilen LG K3, 4.5 inç büyüklüğünde, 480x854p çözünürlüğe sahip ve IPS LCD ekran teknolojisiyle donatılmış bir ekrana sahip.

Her biri 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisiyle gelen LG K3, Adreno 304 grafik işlemcisiyle güçlendirilmiş. 1 GB boyutundaki RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla ön plana çıkan cihazda, microSD yardımıyla 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza yer almaktadır.

5 MP çözünürlükteki arka kamerasının yanı sıra, ön tarafta da öz çekim için 5 MP kamera konumlandırılmış. 2100 mAh gücündeki bataryasıyla bir günün üzerinde kullanım fırsatı sunan LG K3, uygun fiyatıyla da etkileyici bir görüntü sergiliyor.
Tasarım
LG K3 (2017)
3 (2 oy)

Boyutları 133.9 x 69.8 x 9.5 mm
Ağırlığı 132 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 854 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 59.7%
Ekran Hacmi 55.8 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 218 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah,
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 210
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 500 Saat
Konuşma Süresi 5.5 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
LG K3 (2017) Fiyatı 450 ₺
Editör Puanı 64.75
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
LG K3 (2017) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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