|LG K3 (2017) Özellikleri
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LG K3, LG’nin yine giriş seviyesine yoğunlaştığı telefonlardan birisidir. Özellikleri ve fiyatı bakımından giriş segmentinde gösterilen LG K3, 4.5 inç büyüklüğünde, 480x854p çözünürlüğe sahip ve IPS LCD ekran teknolojisiyle donatılmış bir ekrana sahip.
Her biri 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisiyle gelen LG K3, Adreno 304 grafik işlemcisiyle güçlendirilmiş. 1 GB boyutundaki RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla ön plana çıkan cihazda, microSD yardımıyla 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza yer almaktadır.
5 MP çözünürlükteki arka kamerasının yanı sıra, ön tarafta da öz çekim için 5 MP kamera konumlandırılmış. 2100 mAh gücündeki bataryasıyla bir günün üzerinde kullanım fırsatı sunan LG K3, uygun fiyatıyla da etkileyici bir görüntü sergiliyor.
| Tasarım
|Boyutları
|133.9 x 69.8 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|132 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 854 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|59.7%
|Ekran Hacmi
|55.8 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|218 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah,
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 210
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|500 Saat
|Konuşma Süresi
|5.5 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|LG K3 (2017) Fiyatı
|450 ₺
|Editör Puanı
|64.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|LG K3 (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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