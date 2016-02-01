|LG K4 (2017) Özellikleri
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LG’nin giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap eden, düşük özelliklere sahip olan LG K4, fiyat konusunda da kullanıcılara uygunluk sunmasıyla, tercih edilmektedir. LG K4, 5 inç büyüklüğe sahip olan, 480x854p çözünürlük ve IPS LCD teknolojisiyle donatılmış bir ekrana sahip.
196 PPI piksel yoğunluğu bulunan cihazda, 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekten oluşan Cortex-A7 işlemcisi yer alıyor.
5 MP çözünürlükteki arka kamerası LED flaş özelliğiyle gelirken; 5 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamerada bulunmaktadır. 1 GB boyutunda RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla üretilen LG K4, hafızanın yetersiz kaldığı durumlarda, 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine de sahip.
LTE bağlantı hızına sahip olan LG K4, 2500 mAh gücündeki bataryasıyla da, uzun kullanım sağlamaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|144.8 x 72.6 x 8 mm
|Ağırlığı
|135 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|2160 x 3840 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.5%
|Ekran Hacmi
|69.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|196 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Titanium
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.8
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 210
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|LG K4 (2017) Fiyatı
|700 ₺
|Editör Puanı
|67.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|LG K4 (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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