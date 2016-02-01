LG K4 (2017)

LG K4 (2017)
199
2500 mAh
5 MP
5.0"
LG K4 (2017)
LG K4 (2017)
LG K4 (2017)
LG K4 (2017)
LG K4 (2017)
LG K4 (2017) Özellikleri

LG’nin giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap eden, düşük özelliklere sahip olan LG K4, fiyat konusunda da kullanıcılara uygunluk sunmasıyla, tercih edilmektedir. LG K4, 5 inç büyüklüğe sahip olan, 480x854p çözünürlük ve IPS LCD teknolojisiyle donatılmış bir ekrana sahip.

196 PPI piksel yoğunluğu bulunan cihazda, 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekten oluşan Cortex-A7 işlemcisi yer alıyor.

5 MP çözünürlükteki arka kamerası LED flaş özelliğiyle gelirken; 5 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamerada bulunmaktadır. 1 GB boyutunda RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla üretilen LG K4, hafızanın yetersiz kaldığı durumlarda, 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine de sahip.

LTE bağlantı hızına sahip olan LG K4, 2500 mAh gücündeki bataryasıyla da, uzun kullanım sağlamaktadır.
Tasarım
LG K4 (2017)
4 (1 oy)

Boyutları 144.8 x 72.6 x 8 mm
Ağırlığı 135 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 2160 x 3840 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.5%
Ekran Hacmi 69.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 196 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Titanium
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 210
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
LG K4 (2017) Fiyatı 700 ₺
Editör Puanı 67.75
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
LG K4 (2017) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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