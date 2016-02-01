LG K4 (2017) Özellikleri

LG’nin giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap eden, düşük özelliklere sahip olan LG K4, fiyat konusunda da kullanıcılara uygunluk sunmasıyla, tercih edilmektedir. LG K4, 5 inç büyüklüğe sahip olan, 480x854p çözünürlük ve IPS LCD teknolojisiyle donatılmış bir ekrana sahip.

196 PPI piksel yoğunluğu bulunan cihazda, 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekten oluşan Cortex-A7 işlemcisi yer alıyor.

5 MP çözünürlükteki arka kamerası LED flaş özelliğiyle gelirken; 5 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamerada bulunmaktadır. 1 GB boyutunda RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla üretilen LG K4, hafızanın yetersiz kaldığı durumlarda, 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine de sahip.

LTE bağlantı hızına sahip olan LG K4, 2500 mAh gücündeki bataryasıyla da, uzun kullanım sağlamaktadır.