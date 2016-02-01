LG K8 (2017) Özellikleri

LG şirketi, K serisi akıllı telefonları için 2017 modelleri tanıtmaya başladı. Özelliklerinin arttırılması ve değişiklikler yapılmasıyla sunulan yeni dönem akıllı telefonlar, oldukça iyi görünüyorlar. Bunlardan birisi de LG K8.

Bu model 5 inç boyutunda, 720x1280p çözünürlükte olan ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip ekranıyla birlikte, 294 PPI piksel yoğunluğuna sahip. 13 MP LED flaş özellikli arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla dikkat çeken LG K8, her biri 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisiyle geliyor.

1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanıyla giriş seviyesine hitap eden cihaz, microSD yardımıyla 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza özelliğine sahip. 2500 mAh gücünde bataryasıyla da, uzun süreli kullanıma fırsat tanıyan LG K8, giriş seviyesinde tercih edilebilecek cihazlardan birisidir.