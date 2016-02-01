LG K8 (2017)

LG K8 (2017)
347
2500 mAh
13 MP
5.0"
LG K8 (2017)
LG K8 (2017)
LG K8 (2017)
LG K8 (2017)
LG K8 (2017) Özellikleri

LG şirketi, K serisi akıllı telefonları için 2017 modelleri tanıtmaya başladı. Özelliklerinin arttırılması ve değişiklikler yapılmasıyla sunulan yeni dönem akıllı telefonlar, oldukça iyi görünüyorlar. Bunlardan birisi de LG K8.

Bu model 5 inç boyutunda, 720x1280p çözünürlükte olan ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip ekranıyla birlikte, 294 PPI piksel yoğunluğuna sahip. 13 MP LED flaş özellikli arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla dikkat çeken LG K8, her biri 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisiyle geliyor.

1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanıyla giriş seviyesine hitap eden cihaz, microSD yardımıyla 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza özelliğine sahip. 2500 mAh gücünde bataryasıyla da, uzun süreli kullanıma fırsat tanıyan LG K8, giriş seviyesinde tercih edilebilecek cihazlardan birisidir.
Tasarım
LG K8 (2017)
4 (1 oy)

Boyutları 144.8 x 72.1 x 8.1 mm
Ağırlığı 142 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.0%
Ekran Hacmi 69.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Titan, Altın, Koyu Mavi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 490 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
LG K8 (2017) Fiyatı 900 ₺
Editör Puanı 71
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
LG K8 (2017) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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