|LG K8 (2017) Özellikleri
|
LG şirketi, K serisi akıllı telefonları için 2017 modelleri tanıtmaya başladı. Özelliklerinin arttırılması ve değişiklikler yapılmasıyla sunulan yeni dönem akıllı telefonlar, oldukça iyi görünüyorlar. Bunlardan birisi de LG K8.
Bu model 5 inç boyutunda, 720x1280p çözünürlükte olan ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip ekranıyla birlikte, 294 PPI piksel yoğunluğuna sahip. 13 MP LED flaş özellikli arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla dikkat çeken LG K8, her biri 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisiyle geliyor.
1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanıyla giriş seviyesine hitap eden cihaz, microSD yardımıyla 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza özelliğine sahip. 2500 mAh gücünde bataryasıyla da, uzun süreli kullanıma fırsat tanıyan LG K8, giriş seviyesinde tercih edilebilecek cihazlardan birisidir.
| Tasarım
|Boyutları
|144.8 x 72.1 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|142 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.0%
|Ekran Hacmi
|69.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Titan, Altın, Koyu Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|490 Saat
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|LG K8 (2017) Fiyatı
|900 ₺
|Editör Puanı
|71
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|LG K8 (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|