| Tasarım
|Boyutları
|147 x 72.6 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|136 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.8%
|Ekran Hacmi
|74.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Karbon, Kuvars, Buz
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12.3 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Lazer Otomatik Odalama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.82 GHz Cortex-A57
|Çekirdek Sayısı
|6
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 418
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.700 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|LG Nexus 5X Fiyatı
|270 €
|Editör Puanı
|61.25
|Çıkış Tarihi
|30 Ekim 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|LG Nexus 5X Diğer Teknik Özellikleri
|Seçim Yok
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