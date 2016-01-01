LG Nexus 5X

LG Nexus 5X
51
2700 mAh
12.3 MP
5.2"
LG Nexus 5X
LG Nexus 5X
LG Nexus 5X
LG Nexus 5X
LG Nexus 5X
LG Nexus 5X
LG Nexus 5X
Tasarım
LG Nexus 5X
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Boyutları 147 x 72.6 x 7.9 mm
Ağırlığı 136 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.8%
Ekran Hacmi 74.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Karbon, Kuvars, Buz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri HDR
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12.3 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Lazer Otomatik Odalama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
İşlemci 4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.82 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 6
Grafik İşlemcisi Adreno 418
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.700 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
LG Nexus 5X Fiyatı 270 €
Editör Puanı 61.25
Çıkış Tarihi 30 Ekim 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
LG Nexus 5X Diğer Teknik Özellikleri Seçim Yok

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