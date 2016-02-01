LG Q6

LG Q6
750
3000 mAh
13 MP
5.5"
LG Q6
LG Q6
LG Q6
LG Q6
LG Q6
LG Q6
LG Q6 Özellikleri

LG Q6 akıllı telefon Temmuz 2017’de tanıtıldı ve önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Telefon, inç başına 442 piksel PPI’de 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

LG Q6, 8 çekirdek Snapdragon 435 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 32GB’lık dahili belleğe sahip telefonun ayrıca 256 GB’a kadar genişletilebilen hafıza kart desteği bulunuyor. Kameralar açısından LG Q6, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımları ve görüntülü görüşmeler için 5 megapiksellik ön kamerası bulunuyor.

LG Q6, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Cihaz 142.50 x 69.30 x 8.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 149 gram ağırlığındadır.

LG Q6, tek bir SIM kart desteği sunuyor ve nano sim teknolojisini kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.
Tasarım
LG Q6
4.5 (2 oy)

Boyutları 142.5 x 69.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 149 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78%
Ekran Hacmi 77.0 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 442 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Astro Siyah, Buz Platinum, Mistik Beyaz, Terra Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
LG Q6 Fiyatı 210 €
Editör Puanı 75.5
Çıkış Tarihi 23 Ağustos 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
LG Q6 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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