|LG Q6 Özellikleri
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LG Q6 akıllı telefon Temmuz 2017’de tanıtıldı ve önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Telefon, inç başına 442 piksel PPI’de 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
LG Q6, 8 çekirdek Snapdragon 435 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 32GB’lık dahili belleğe sahip telefonun ayrıca 256 GB’a kadar genişletilebilen hafıza kart desteği bulunuyor. Kameralar açısından LG Q6, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımları ve görüntülü görüşmeler için 5 megapiksellik ön kamerası bulunuyor.
LG Q6, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Cihaz 142.50 x 69.30 x 8.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 149 gram ağırlığındadır.
LG Q6, tek bir SIM kart desteği sunuyor ve nano sim teknolojisini kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.
| Tasarım
|Boyutları
|142.5 x 69.3 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|149 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78%
|Ekran Hacmi
|77.0 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|442 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Astro Siyah, Buz Platinum, Mistik Beyaz, Terra Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|LG Q6 Fiyatı
|210 €
|Editör Puanı
|75.5
|Çıkış Tarihi
|23 Ağustos 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|LG Q6 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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