LG Q6 Özellikleri

LG Q6 akıllı telefon Temmuz 2017’de tanıtıldı ve önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Telefon, inç başına 442 piksel PPI’de 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

LG Q6, 8 çekirdek Snapdragon 435 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 32GB’lık dahili belleğe sahip telefonun ayrıca 256 GB’a kadar genişletilebilen hafıza kart desteği bulunuyor. Kameralar açısından LG Q6, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımları ve görüntülü görüşmeler için 5 megapiksellik ön kamerası bulunuyor.

LG Q6, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Cihaz 142.50 x 69.30 x 8.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 149 gram ağırlığındadır.

LG Q6, tek bir SIM kart desteği sunuyor ve nano sim teknolojisini kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.