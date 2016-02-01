|LG Stylus 3 Özellikleri
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Oldukça şık ve gösterişli yapısı ve eklenen yeni kalemiyle piyasaya çıkan LG Stylus 3, özellikleriyle de dikkat çekiyor. 5.7 inç gibi oldukça büyük bir ekranda yer alan 720x1280p çözünürlüğün yanı sıra; IPS LCD ekran teknolojisi de bulunuyor.
13 MP çözünürlüğe sahip olan arka kamerasında LED flaş özelliğinin de yer almasının yanı sıra; ön tarafta 5 MP çözünürlükteki bir kameraya yer verilmiş. Her biri 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip olan LG Stylus 3, 3 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı özelliği sunmaktadır.
Parmak izi okuyucusuna sahip olan LG Stylus 3, microSD desteğiyle 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza ve 3200 mAh gücündeki bataryasıyla da ön plana çıkmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|155.6 x 79.8 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|149 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.1%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|258 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Titanium, Pembe Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|LG Stylus 3 Fiyatı
|1150 ₺
|Editör Puanı
|71.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|LG Stylus 3 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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