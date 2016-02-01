LG Stylus 3

LG Stylus 3
608
3200 mAh
13 MP
5.7"
LG Stylus 3
LG Stylus 3
LG Stylus 3
LG Stylus 3
LG Stylus 3
LG Stylus 3
LG Stylus 3
LG Stylus 3
LG Stylus 3 Özellikleri

Oldukça şık ve gösterişli yapısı ve eklenen yeni kalemiyle piyasaya çıkan LG Stylus 3, özellikleriyle de dikkat çekiyor. 5.7 inç gibi oldukça büyük bir ekranda yer alan 720x1280p çözünürlüğün yanı sıra; IPS LCD ekran teknolojisi de bulunuyor.

13 MP çözünürlüğe sahip olan arka kamerasında LED flaş özelliğinin de yer almasının yanı sıra; ön tarafta 5 MP çözünürlükteki bir kameraya yer verilmiş. Her biri 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip olan LG Stylus 3, 3 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı özelliği sunmaktadır.

Parmak izi okuyucusuna sahip olan LG Stylus 3, microSD desteğiyle 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza ve 3200 mAh gücündeki bataryasıyla da ön plana çıkmaktadır.
Tasarım
LG Stylus 3
3.5 (2 oy)

Boyutları 155.6 x 79.8 x 7.4 mm
Ağırlığı 149 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.1%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 258 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Titanium, Pembe Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
LG Stylus 3 Fiyatı 1150 ₺
Editör Puanı 71.75
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
LG Stylus 3 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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