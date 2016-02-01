LG Stylus 3 Özellikleri

Oldukça şık ve gösterişli yapısı ve eklenen yeni kalemiyle piyasaya çıkan LG Stylus 3, özellikleriyle de dikkat çekiyor. 5.7 inç gibi oldukça büyük bir ekranda yer alan 720x1280p çözünürlüğün yanı sıra; IPS LCD ekran teknolojisi de bulunuyor.

13 MP çözünürlüğe sahip olan arka kamerasında LED flaş özelliğinin de yer almasının yanı sıra; ön tarafta 5 MP çözünürlükteki bir kameraya yer verilmiş. Her biri 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip olan LG Stylus 3, 3 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı özelliği sunmaktadır.

Parmak izi okuyucusuna sahip olan LG Stylus 3, microSD desteğiyle 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza ve 3200 mAh gücündeki bataryasıyla da ön plana çıkmaktadır.