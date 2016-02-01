LG V30 Plus Özellikleri

LG V30 Plus akıllı telefon 31 Ağustos 2017’de tanıtıldı ve Eylül ayında piyasaya sürülecek. Telefon 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 6,00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Qualcomm Snapdragon 835 ve 4GB RAM ile birlikte kullanılıyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 128GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından LG V30 Plus, arka tarafında 16 megapiksel ve 13 MP çözünürlükte 2 ana kamera ve görüntülü görüşmeler ile selfie kullanımları için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

LG V30, Android 7.1.2‘yi çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 84642.532 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde 158 gram ağırlığındadır.

LG V30 Plus tek bir SIM kart kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC ve Kulaklıklar bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer, Renk spectrumu, parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensörü bulunur.