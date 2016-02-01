LG V30 Plus

LG V30 Plus
276
3300 mAh
16 MP
6"
LG V30 Plus Özellikleri

LG V30 Plus akıllı telefon 31 Ağustos 2017’de tanıtıldı ve Eylül ayında piyasaya sürülecek. Telefon 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 6,00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Qualcomm Snapdragon 835 ve 4GB RAM ile birlikte kullanılıyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 128GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından LG V30 Plus, arka tarafında 16 megapiksel ve 13 MP çözünürlükte 2 ana kamera ve görüntülü görüşmeler ile selfie kullanımları için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

LG V30, Android 7.1.2‘yi çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 84642.532 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde 158 gram ağırlığındadır.

LG V30 Plus tek bir SIM kart kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC ve Kulaklıklar bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer, Renk spectrumu, parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
LG V30 Plus
4 (2 oy)

Boyutları 151.7 x 75.4 x 7.4 mm
Ağırlığı 158 gr
Ekran Türü P-OLED
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.2%
Ekran Hacmi 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 537 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Cloud Gümüş, Moroccan Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (2. Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
LG V30 Plus Fiyatı 900 €
Editör Puanı 87.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
LG V30 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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