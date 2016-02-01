|LG V30 Özellikleri
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LG V30 akıllı telefon 31 Ağustos 2017’de tanıtıldı ve Eylül ayında piyasaya sürülecek. Telefon 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 6,00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Qualcomm Snapdragon 835 ve 4GB RAM ile birlikte kullanılıyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından LG V30, arka tarafında 16 megapiksel ve 13 MP çözünürlükte 2 ana kamera ve görüntülü görüşmeler ile selfie kullanımları için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.
LG V30, Android 7.1.2‘yi çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 151.70 x 75.40 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde 158 gram ağırlığındadır.
LG V30 tek bir SIM kart kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC ve Kulaklıklar bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer, Renk spectrumu, parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|151.7 x 75.4 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|Ekran Türü
|P-OLED
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|81.2%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|537 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Bulut Gümüş, Moroccan Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|LG V30 Fiyatı
|900 €
|Editör Puanı
|87.5
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|LG V30 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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