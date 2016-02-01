LG V30s Thinq

LG V30s Thinq
58
3300 mAh
16 MP
6"
LG V30s Thinq
LG V30s Thinq
LG V30s Thinq
LG V30s Thinq
LG V30s Thinq
LG V30s Thinq Özellikleri

LG V30S ThinQ, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 538 piksellik bir PPI değeri ve 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip, 6.00 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip.

LG V30S ThinQ, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci tarafından destekleniyor ve 6 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2GB’a kadar genişletilebilen 128GB dahili depolama alanı sunuyor. Kameralar açısından LG V30S ThinQ arkada 16 + 13 megapiksellik çift ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

LG V30S ThinQ Android 8.0 çalıştırır ve bir 3300mAh pil tarafından desteklenmektedir. 151.70 x 75.40 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 158 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC’yi içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
Tasarım
LG V30s Thinq
4 (1 oy)

Boyutları 151.7 x 75.4 x 7.3 mm
Ağırlığı 158 gr
Ekran Türü P-OLED
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.2%
Ekran Hacmi 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 537 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mavi, Platin Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6
Diyafram (2. Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
PDAF
Lazer Otomatik Odalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.75
Çıkış Tarihi 28 Şubat
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
LG V30s Thinq Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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