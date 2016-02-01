LG V30s Thinq Özellikleri

LG V30S ThinQ, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 538 piksellik bir PPI değeri ve 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip, 6.00 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip.

LG V30S ThinQ, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci tarafından destekleniyor ve 6 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2GB’a kadar genişletilebilen 128GB dahili depolama alanı sunuyor. Kameralar açısından LG V30S ThinQ arkada 16 + 13 megapiksellik çift ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

LG V30S ThinQ Android 8.0 çalıştırır ve bir 3300mAh pil tarafından desteklenmektedir. 151.70 x 75.40 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 158 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC’yi içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.