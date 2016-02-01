|LG V30s Thinq Özellikleri
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LG V30S ThinQ, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 538 piksellik bir PPI değeri ve 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip, 6.00 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip.
LG V30S ThinQ, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci tarafından destekleniyor ve 6 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2GB’a kadar genişletilebilen 128GB dahili depolama alanı sunuyor. Kameralar açısından LG V30S ThinQ arkada 16 + 13 megapiksellik çift ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.
LG V30S ThinQ Android 8.0 çalıştırır ve bir 3300mAh pil tarafından desteklenmektedir. 151.70 x 75.40 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 158 gram ağırlığındadır.
Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC’yi içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|151.7 x 75.4 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|Ekran Türü
|P-OLED
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|81.2%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|537 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Platin Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
PDAF
Lazer Otomatik Odalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.75
|Çıkış Tarihi
|28 Şubat
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|LG V30s Thinq Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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