|Meizu m3x Özellikleri
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Meizu şirketinin uzun süredir beklenen üst düzey akıllı telefonlarından olan Meizu M3X, nihayet kullanıcılara sunuldu. 5.5 inç büyüklüğe sahip, full HD çözünürlük fırsatı sunan cihazda, MediaTek Helio P20 işlemcisi kullanılıyor.
Tasarım anlamında oldukça tatmin edici ve kaliteli bir görüntü sağlayan cihazda, 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 3 GB RAM olan modelin 32 GB dahili hafızaya yer verilirken; 4 GB RAM’li modelinde, 64 GB dahili hafızaya yer verilmiş. 12 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasının yanı sıra; microSD sayesinde, 256 GB’a kadar yükseltilebilir kapasiteye sahip.
3200 mAh gücünde bir bataryayla da, oldukça uzun süreli kullanımlara fırsat tanıyan yapısı sayesinde; tercih edilmesi muhtemel cihazlardan olmayı başardı. Son olarak, cihazda hızlı şarj özelliği olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
| Tasarım
|Boyutları
|153.8 x 76 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6757 Helio P20
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|83.75
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Meizu m3x Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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