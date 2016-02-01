Meizu m3x

Meizu m3x
241
3200 mAh
12 MP
5.5"
Meizu m3x
Meizu m3x
Meizu m3x
Meizu m3x
Meizu m3x
Meizu m3x
Meizu m3x
Meizu m3x Özellikleri

Meizu şirketinin uzun süredir beklenen üst düzey akıllı telefonlarından olan Meizu M3X, nihayet kullanıcılara sunuldu. 5.5 inç büyüklüğe sahip, full HD çözünürlük fırsatı sunan cihazda, MediaTek Helio P20 işlemcisi kullanılıyor.

Tasarım anlamında oldukça tatmin edici ve kaliteli bir görüntü sağlayan cihazda, 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 3 GB RAM olan modelin 32 GB dahili hafızaya yer verilirken; 4 GB RAM’li modelinde, 64 GB dahili hafızaya yer verilmiş. 12 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasının yanı sıra; microSD sayesinde, 256 GB’a kadar yükseltilebilir kapasiteye sahip.

3200 mAh gücünde bir bataryayla da, oldukça uzun süreli kullanımlara fırsat tanıyan yapısı sayesinde; tercih edilmesi muhtemel cihazlardan olmayı başardı. Son olarak, cihazda hızlı şarj özelliği olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Tasarım
Meizu m3x
3.5 (2 oy)

Boyutları 153.8 x 76 x 7.4 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757 Helio P20
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 83.75
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu m3x Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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