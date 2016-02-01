Meizu m3x Özellikleri

Meizu şirketinin uzun süredir beklenen üst düzey akıllı telefonlarından olan Meizu M3X, nihayet kullanıcılara sunuldu. 5.5 inç büyüklüğe sahip, full HD çözünürlük fırsatı sunan cihazda, MediaTek Helio P20 işlemcisi kullanılıyor.

Tasarım anlamında oldukça tatmin edici ve kaliteli bir görüntü sağlayan cihazda, 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 3 GB RAM olan modelin 32 GB dahili hafızaya yer verilirken; 4 GB RAM’li modelinde, 64 GB dahili hafızaya yer verilmiş. 12 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasının yanı sıra; microSD sayesinde, 256 GB’a kadar yükseltilebilir kapasiteye sahip.

3200 mAh gücünde bir bataryayla da, oldukça uzun süreli kullanımlara fırsat tanıyan yapısı sayesinde; tercih edilmesi muhtemel cihazlardan olmayı başardı. Son olarak, cihazda hızlı şarj özelliği olduğunu da hatırlatmakta fayda var.