Meizu M5c Özellikleri

Yeni bir Meizu akıllı telefonu az önce yayınlandı. Kaynağa göre, cihaz M5C olarak adlandırılıyor ve şartnamelere bakılırsa, bu cihazın büyük bir olasılıkla fiyat/performans telefonu olması bekleniyor.

M5C’nin 5 inçlik bir HD ekrana sahip olması ve 2GB RAM ve 16GB dahili belleğin yanı sıra MicroCard Kartı ile genişletilebilen 1.5GHz’de çalışan bir MediaTek MT6735 4 Çekirdek CPU ile güçlendiriliyor.

Görüntüleme için arka tarafta 8MP‘lik bir kamera ve selfie kullanımlar için 5MP‘lik bir kamera var. M5C, Android 6.0 Marshmallow’da çalışır ve 3.000 mAh pil içerir.