Meizu M5c

Meizu M5c
123
3000 mAh
8 MP
5.0"
Meizu M5c
Meizu M5c Özellikleri

Yeni bir Meizu akıllı telefonu az önce yayınlandı. Kaynağa göre, cihaz M5C olarak adlandırılıyor ve şartnamelere bakılırsa, bu cihazın büyük bir olasılıkla fiyat/performans telefonu olması bekleniyor.

M5C’nin 5 inçlik bir HD ekrana sahip olması ve 2GB RAM ve 16GB dahili belleğin yanı sıra MicroCard Kartı ile genişletilebilen 1.5GHz’de çalışan bir MediaTek MT6735 4 Çekirdek CPU ile güçlendiriliyor.

Görüntüleme için arka tarafta 8MP‘lik bir kamera ve selfie kullanımlar için 5MP‘lik bir kamera var. M5C, Android 6.0 Marshmallow’da çalışır ve 3.000 mAh pil içerir.
Tasarım
Meizu M5c
3.5 (2 oy)

Boyutları 8.3mm incelik
Ağırlığı 135 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Kırmızı, Altın, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Meizu M5c Fiyatı 140 €
Editör Puanı 74.5
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu M5c Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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