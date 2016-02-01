|Meizu M5c Özellikleri
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Yeni bir Meizu akıllı telefonu az önce yayınlandı. Kaynağa göre, cihaz M5C olarak adlandırılıyor ve şartnamelere bakılırsa, bu cihazın büyük bir olasılıkla fiyat/performans telefonu olması bekleniyor.
M5C’nin 5 inçlik bir HD ekrana sahip olması ve 2GB RAM ve 16GB dahili belleğin yanı sıra MicroCard Kartı ile genişletilebilen 1.5GHz’de çalışan bir MediaTek MT6735 4 Çekirdek CPU ile güçlendiriliyor.
Görüntüleme için arka tarafta 8MP‘lik bir kamera ve selfie kullanımlar için 5MP‘lik bir kamera var. M5C, Android 6.0 Marshmallow’da çalışır ve 3.000 mAh pil içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|8.3mm incelik
|Ağırlığı
|135 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.9%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Kırmızı, Altın, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Meizu M5c Fiyatı
|140 €
|Editör Puanı
|74.5
|Çıkış Tarihi
|22 Haziran 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Meizu M5c Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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