Meizu Pro 7 Plus

Meizu Pro 7 Plus
5439
3500 mAh
12 MP
5.7"
Meizu Pro 7 Plus
Meizu Pro 7 Plus
Meizu Pro 7 Plus
Meizu Pro 7 Plus
Meizu Pro 7 Plus
Tasarım
Meizu Pro 7 Plus
4.6 (17 oy)

Boyutları 157.3 x 77.2 x 7.3 mm
Ağırlığı 170 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.9%
Ekran Hacmi 88.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 518 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6799 Helio X30
İşlemci 2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 10
Grafik İşlemcisi PowerVR 7XTP
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Meizu Pro 7 Plus Fiyatı 500 €
Editör Puanı 87
Çıkış Tarihi 10 Ağustos 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Meizu Pro 7 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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