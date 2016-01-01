Microsoft Lumia 540 Çift SIM

Microsoft Lumia 540 Çift SIM
30
2200 mAh
8 MP
5.0"
Microsoft Lumia 540 Çift SIM
Microsoft Lumia 540 Çift SIM
Microsoft Lumia 540 Çift SIM
Microsoft Lumia 540 Çift SIM
Microsoft Lumia 540 Çift SIM
Microsoft Lumia 540 Çift SIM
Microsoft Lumia 540 Çift SIM
Microsoft Lumia 540 Çift SIM
Tasarım
Microsoft Lumia 540 Çift SIM
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Boyutları 144 x 73.7 x 8.6 mm
Ağırlığı 152 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mavi Turuncu, beyaz, siyah, gri,
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 480p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 480p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 200
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 302
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 576 Saat
Konuşma Süresi 15 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Microsoft Lumia 540 Çift SIM Fiyatı 100 €
Editör Puanı 54.25
Çıkış Tarihi 23 Mayıs 2015
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Microsoft Lumia 540 Çift SIM Diğer Teknik Özellikleri Onedrive (115 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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