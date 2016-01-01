| Tasarım
|Boyutları
|144 x 73.7 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.9%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi Turuncu, beyaz, siyah, gri,
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|480p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|480p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 200
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 302
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|576 Saat
|Konuşma Süresi
|15 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Microsoft Lumia 540 Çift SIM Fiyatı
|100 €
|Editör Puanı
|54.25
|Çıkış Tarihi
|23 Mayıs 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Microsoft Lumia 540 Çift SIM Diğer Teknik Özellikleri
| Onedrive (115 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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