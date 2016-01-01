Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 550
29
2100 mAh
5 MP
4.7"
Microsoft Lumia 550
Microsoft Lumia 550
Microsoft Lumia 550
Microsoft Lumia 550
Microsoft Lumia 550
Microsoft Lumia 550
Tasarım
Microsoft Lumia 550
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Boyutları 136.1 x 67.8 x 9.9 mm
Ağırlığı 141 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.7%
Ekran Hacmi 59.7 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 315 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Video Çözünürlüğü 480p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 2.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 672 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Microsoft Lumia 550 Fiyatı 90 €
Editör Puanı 51.5
Çıkış Tarihi 20 Aralık 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Microsoft Lumia 550 Diğer Teknik Özellikleri Onedrive (115 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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