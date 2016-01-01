Microsoft Lumia 950 XL

Microsoft Lumia 950 XL
71
3340 mAh
20 MP
5.7"
Microsoft Lumia 950 XL
Microsoft Lumia 950 XL
Microsoft Lumia 950 XL
Microsoft Lumia 950 XL
Microsoft Lumia 950 XL
Microsoft Lumia 950 XL
Microsoft Lumia 950 XL
Tasarım
Microsoft Lumia 950 XL
4 (1 oy)

Boyutları 151.9 x 78.4 x 8.1 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.3%
Ekran Hacmi 88.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 518 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
PureView
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 2 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 430
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
İris Tarayıcı
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.340 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 288 Saat
Konuşma Süresi 19 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Microsoft Lumia 950 XL Fiyatı 350 €
Editör Puanı 57
Çıkış Tarihi 20 Ekim 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Microsoft Lumia 950 XL Diğer Teknik Özellikleri Seçim Yok
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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