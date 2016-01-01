| Tasarım
|Boyutları
|151.9 x 78.4 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.3%
|Ekran Hacmi
|88.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|518 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|20 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
PureView
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 2 GHz Cortex-A57
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 430
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.340 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|288 Saat
|Konuşma Süresi
|19 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Microsoft Lumia 950 XL Fiyatı
|350 €
|Editör Puanı
|57
|Çıkış Tarihi
|20 Ekim 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Microsoft Lumia 950 XL Diğer Teknik Özellikleri
| Seçim Yok
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|