|Motorola Moto C Plus Özellikleri
|
Moto C Plus, Motorola tarafından yakında çıkacak bir akıllı telefon. Telefonun, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,00 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi söyleniyor.
Motorola Moto C Plus‘nin 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 1GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kartı ile 32 GB’a kadar genişletilebilen 16 GB dahili belleği bulunduracağı söyleniyor. Motorola Moto C Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel birincil kamera ve selfieler için 2 megapiksel ön kamerası olduğu.
Motorola Moto C Plus, Android 7.0 işletim sistemi ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile geleceği kesin gibi.
Motorola Moto C Plus, tek bir SIM kullanıyor ve bazı ülkelerde Çift sim kart desteğinin de olacağı söyleniyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar ve 3G dahildir.
| Tasarım
|Boyutları
|144 x 72.3 x 10 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|Ekran Türü
|TFT LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.2%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Starry Black, İnce Altın, Metalik Vişne
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto C Plus Fiyatı
|600 ₺
|Editör Puanı
|70.75
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto C Plus Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|