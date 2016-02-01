Motorola Moto C Plus

Motorola Moto C Plus
1946
4000 mAh
8 MP
5.0"
Motorola Moto C Plus
Motorola Moto C Plus
Motorola Moto C Plus
Motorola Moto C Plus
Motorola Moto C Plus
Motorola Moto C Plus
Motorola Moto C Plus
Motorola Moto C Plus Özellikleri

Moto C Plus, Motorola tarafından yakında çıkacak bir akıllı telefon. Telefonun, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,00 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi söyleniyor.

Motorola Moto C Plus‘nin 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 1GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kartı ile 32 GB’a kadar genişletilebilen 16 GB dahili belleği bulunduracağı söyleniyor. Motorola Moto C Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel birincil kamera ve selfieler için 2 megapiksel ön kamerası olduğu.

Motorola Moto C Plus, Android 7.0 işletim sistemi ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile geleceği kesin gibi.

Motorola Moto C Plus, tek bir SIM kullanıyor ve bazı ülkelerde Çift sim kart desteğinin de olacağı söyleniyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar ve 3G dahildir.
Tasarım
Motorola Moto C Plus
4 (1 oy)

Boyutları 144 x 72.3 x 10 mm
Ağırlığı 162 gr
Ekran Türü TFT LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.2%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Starry Black, İnce Altın, Metalik Vişne
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Motorola Moto C Plus Fiyatı 600 ₺
Editör Puanı 70.75
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Motorola Moto C Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here