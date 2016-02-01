|Motorola Moto E3 Özellikleri
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Motorola’nın Moto E3 Power modelinin biraz daha düşük modeli olan ve giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap eden farklı bir akıllı telefon özelliği taşıyan Motorola Moto E3, oldukça uygun fiyatıyla akıllı telefon sevenlere sunuluyor.
5 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan cihazda, diğer modelden farklı olarak; 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza olanakları bulunuyor. Yine 4 çekirdek Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihaz, RAM farkından dolayı biraz daha yavaş performansa sahip.
32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza, 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihaz, 2800 mAh boyutunda da bir bataryaya sahip. Daha düşük özellikler ve daha düşük fiyatıyla ilk defa akıllı telefon kullanacakların gözdesi olabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|143.8 x 71.6 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.9%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6735P
|İşlemci
|1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto E3 Fiyatı
|120 €
|Editör Puanı
|63.5
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto E3 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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