Motorola Moto E3

Motorola Moto E3
23
2800 mAh
8 MP
5.0"
Motorola Moto E3
Motorola Moto E3
Motorola Moto E3
Motorola Moto E3 Özellikleri

Motorola’nın Moto E3 Power modelinin biraz daha düşük modeli olan ve giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap eden farklı bir akıllı telefon özelliği taşıyan Motorola Moto E3, oldukça uygun fiyatıyla akıllı telefon sevenlere sunuluyor.

5 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan cihazda, diğer modelden farklı olarak; 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza olanakları bulunuyor. Yine 4 çekirdek Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihaz, RAM farkından dolayı biraz daha yavaş performansa sahip.

32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza, 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihaz, 2800 mAh boyutunda da bir bataryaya sahip. Daha düşük özellikler ve daha düşük fiyatıyla ilk defa akıllı telefon kullanacakların gözdesi olabilir.
Tasarım
Motorola Moto E3
3 (1 oy)

Boyutları 143.8 x 71.6 x 8.5 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6735P
İşlemci 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Motorola Moto E3 Fiyatı 120 €
Editör Puanı 63.5
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2016
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Motorola Moto E3 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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