Motorola Moto E3 Özellikleri

Motorola’nın Moto E3 Power modelinin biraz daha düşük modeli olan ve giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap eden farklı bir akıllı telefon özelliği taşıyan Motorola Moto E3, oldukça uygun fiyatıyla akıllı telefon sevenlere sunuluyor.

5 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan cihazda, diğer modelden farklı olarak; 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza olanakları bulunuyor. Yine 4 çekirdek Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihaz, RAM farkından dolayı biraz daha yavaş performansa sahip.

32 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza, 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihaz, 2800 mAh boyutunda da bir bataryaya sahip. Daha düşük özellikler ve daha düşük fiyatıyla ilk defa akıllı telefon kullanacakların gözdesi olabilir.