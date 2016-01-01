| Tasarım
|Boyutları
|142.1 x 72.4 x 11.6 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.0%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IPX7
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.470 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|52.75
|Çıkış Tarihi
|30 Temmuz 2015
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto G (2015) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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