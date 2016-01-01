Motorola Moto G (2015)

Motorola Moto G (2015)
69
2470 mAh
13 MP
5.0"
Motorola Moto G (2015)
Motorola Moto G (2015)
Motorola Moto G (2015)
Motorola Moto G (2015)
Motorola Moto G (2015)
Motorola Moto G (2015)
Motorola Moto G (2015)
Tasarım
Motorola Moto G (2015)
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Boyutları 142.1 x 72.4 x 11.6 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.0%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık IPX7
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 2.470 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 52.75
Çıkış Tarihi 30 Temmuz 2015
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Motorola Moto G (2015) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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